Mercato OM : Porto insiste pour Quinten Timber, mais le joueur a une autre idée…

Le FC Porto continue de pousser pour Quinten Timber. Selon Foot Mercato, les discussions se poursuivent entre le club portugais et l’Olympique de Marseille au sujet du milieu néerlandais, arrivé sur la Canebière l’hiver dernier.

Porto continue de mettre la pression

Le dossier Quinten Timber reste actif dans cette fin de mercato OM. Selon les informations de Foot Mercato, le FC Porto apprécie particulièrement le profil du milieu de terrain néerlandais et continue d’avancer sur cette piste.

Les discussions se poursuivent donc autour d’un éventuel transfert, même si aucune offre acceptée ni aucun accord définitif n’est annoncé à ce stade.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2030, Timber avait rejoint Marseille l’hiver dernier en provenance de Feyenoord.

Lors de la deuxième partie de saison, le joueur de 25 ans a disputé 16 matches avec l’OM, dont 15 comme titulaire, sans inscrire de but ni délivrer de passe décisive.

Timber privilégierait l’Angleterre

Toujours selon Foot Mercato, Quinten Timber privilégierait toutefois un éventuel départ vers la Premier League. Le joueur souhaite également s’imposer à Marseille cette saison, ce qui rend sa situation encore ouverte à quelques jours de la fin du marché.

De son côté, Porto continue de pousser pour tenter de le convaincre de rejoindre le championnat portugais.

Pour l’Olympique de Marseille, ce dossier peut devenir important dans un contexte où le club cherche encore à réaliser des ventes afin de dégager des marges de manœuvre sur le recrutement.

À ce stade, le FC Porto reste donc bien positionné et les discussions se poursuivent, mais la préférence affichée de Timber pour l’Angleterre pourrait compliquer les plans du club portugais.