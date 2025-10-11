Mercato OM : Pour ce journaliste de RMC, “c’est l’une des grosses satisfactions parmi les recrues”

Au micro de RMC, Florent Germain ne tarit pas d’éloges sur le nouvel attaquant de l’OM, saluant sa polyvalence, sa maturité et son impact immédiat sur le collectif marseillais.

L’été a été animé à Marseille, avec l’arrivée de plusieurs nouvelles recrues. Mais parmi elles, Timothy Weah se fait rapidement remarquer. À 25 ans, l’attaquant américain impressionne par sa technique, sa vitesse et sa capacité à s’adapter à presque tous les postes offensifs. Florent Germain, journaliste à RMC, ne cache pas son enthousiasme : pour lui, Weah est déjà un atout précieux pour l’équipe.

Weah a beaucoup changé depuis son passage à la Juventus, qui semble l’avoir transformé en un joueur plus mature et confiant. « Son séjour à la Juve a peut-être fait de lui un autre joueur », souligne Germain. Sur le terrain, cela se voit, il sait se placer, prendre des initiatives et se fondre dans le collectif sans jamais perdre sa personnalité.”

💬🗣 “Il dégage une puissance, un enthousiasme. Il m’a bluffé. C’est un joueur très précieux par sa polyvalence” Timothy Weah est l’une des grosses satisfactions parmi les recrues de l’OM. 🎙 @CarineGalli, @flogermain et Rémi Dumonthttps://t.co/lQgm0m2FO8 pic.twitter.com/4clyLH46Fh — After Foot RMC (@AfterRMC) October 9, 2025

Polyvalent et indispensable

L’un des grands atouts de Weah est sa polyvalence. Il peut jouer sur le côté droit, en piston, ou même dépanner en pointe si nécessaire. Cette capacité à évoluer à plusieurs postes permet à l’OM de s’adapter facilement aux différents matchs et situations. Mais au-delà de la technique, c’est son enthousiasme et son énergie qui captivent le plus : il court, presse, cherche les espaces et n’hésite jamais à aller provoquer la défense adverse.

Depuis son arrivée, l’ancien joueur de la Juventus a déjà disputé neuf matchs et inscrit un but, laissant entrevoir un potentiel énorme. Avec la sélection américaine également, il continue de prendre de l’assurance. Pour les supporters marseillais, il n’est pas seulement un joueur talentueux : il est un symbole d’énergie et de fraîcheur dans une équipe en quête de régularité.

Avec des personnalités comme Florent Germain qui reconnaissent son talent, Timothy Weah a tout pour s’imposer rapidement comme l’une des figures majeures de l’OM cette saison. Et pour ceux qui suivent le club, il est clair que le spectacle ne fait que commencer.