Mercato OM : Pour ce journaliste, Marseille doit saisir “cette opportunité rare” en Ligue 1 !

L’Olympique de Marseille reste attentif aux opportunités susceptibles de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi lors du mercato hivernal. Le joueur de l’OGC Nice Sofiane Diop peut-il être une opportunité ? Longtemps freiné par les blessures, retrouve enfin son niveau depuis le début de la saison. À 25 ans, il enchaîne les performances solides et pourrait représenter une piste crédible pour l’OM lors du prochain mercato.

En 12 matchs de Ligue 1, Diop affiche un total de 6 buts et 1 passe décisive, des statistiques qui confirment son retour en forme. Désormais débarrassé de ses ennuis physiques, le joueur s’impose comme un élément majeur du système niçois. De quoi faire naître l’idée d’un possible intérêt marseillais, notamment au regard des besoins du club dans l’animation offensive.

Une opportunité rare selon un journaliste de But Football Club

Le journaliste Louis Chrestian (But Football Club) n’a pas caché son admiration pour le joueur. « Je suis fan de ses qualités techniques : il possède une excellente vision de jeu, joue entre les lignes avec intelligence et s’inscrit parfaitement dans le profil de milieu offensif désiré par Roberto De Zerbi. Décisif avec l’OGC Nice cette saison, il affiche en plus une valeur marchande très faible, autour de 8 millions d’euros, ce qui représente une opportunité rare pour l’OM », a-t-il expliqué.

Une évaluation à environ 8 millions d’euros, relativement accessible pour un joueur de ce profil, mais quoi ne correspond pas à ce que Nice devrait exiger pour un joueur recruté en 2022 en provenance de Monaco pour 22M€ !

Diop, un profil séduisant, mais un risque ?

Si Sofiane Diop attire les regards, son historique médical suscite néanmoins quelques interrogations. Le joueur sort de plusieurs saisons perturbées par des pépins physiques. Louis Chrestian en convient : « Oui, il se blesse souvent, mais lorsque Diop est à 100%, il apporte un vrai plus et devient un joueur différent. À ce prix-là, le risque vaut largement le coup : c’est un choix 100 fois plus cohérent et ambitieux que d’autres cibles annoncées. »

L’OM doit donc mesurer l’équation : valeur marchande attractive, profil technique parfaitement compatible avec les idées de De Zerbi, mais fragilité potentielle. Un dilemme classique du mercato, où le rapport qualité-prix peut parfois justifier une prise de risque. Reste à connaitre le montant attendu par le club azuréen, car offensivement l’OM a clairement besoin d’une option supplémentaire même si le retour d’Hamed Traoré est toujours espéré…