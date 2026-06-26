Mercato OM : Pour Rothen, Marseille n’a pas le choix !

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Sur RMC, Jérôme Rothen s’est montré très pessimiste concernant le mercato de l’OM. Selon l’ancien international français, la situation financière du club obligera les dirigeants à vendre plusieurs cadres à des prix inférieurs à leur valeur.

Selon l’animateur de Rothen s’enflamme, la réduction attendue de la masse salariale ne laissera aucune marge de manœuvre aux dirigeants marseillais. « Quand tu réduis aussi drastiquement la masse salariale, t’es obligé de te séparer de ces joueurs-là. Sinon, tu mets tout le club en péril. »

L’ancien Parisien estime également que les joueurs conserveront le pouvoir sur leur destination. « Quand Højbjerg te dit : “Je vais aller en Italie”, il ira en Italie. Il n’ira pas dans le Golfe. Ce n’est pas le club qui décide. »

Greenwood, Kondogbia… des ventes à prix cassé ?

Selon Rothen, cette situation va forcément affaiblir la position de l’OM lors des négociations. « Ils vont être obligés d’accepter une offre bien inférieure pour dégager son salaire. » Il cite notamment le cas de Geoffrey Kondogbia, mais aussi celui de Mason Greenwood.

« Greenwood annoncé à 40 ou 50 millions ? Je ne pense pas qu’il y aura d’offre à ce prix-là dans un grand championnat. Les clubs vont se dire : “Marseille est en difficulté, on ne monte pas au-dessus de 25 millions.” »

Pour le consultant de RMC, le club paie aujourd’hui les conséquences de sa politique passée. « Tu te fais rattraper par la politique d’avant, et aujourd’hui t’es obligé de trancher dans le vif. »

Enfin, Rothen estime que l’OM devra accepter une période de reconstruction. « En payant des joueurs beaucoup moins chers, tu vas forcément recruter dans une autre catégorie. Il va falloir de la patience, » conclut-il, convaincu que Marseille devra revoir ses ambitions à court terme.