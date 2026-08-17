Mercato OM : Prêt, salaire… les dernières info du dossier Todibo !

Le dossier Jean-Clair Todibo continue d’avancer du côté de l’OM. Selon les informations de Foot Mercato et de Santi Aouna, Marseille poursuit ses discussions avec West Ham pour un prêt du défenseur français, avec un point central à régler : la répartition de son salaire.

L’OM et West Ham négocient toujours pour Todibo

L’OM continue de travailler sur la piste Jean-Clair Todibo. Après l’accord verbal annoncé avec le défenseur français, les discussions se poursuivent désormais directement avec West Ham afin de trouver une formule permettant de concrétiser son arrivée à Marseille.

Selon Foot Mercato et le journaliste Santi Aouna, les deux clubs travaillent sur la base d’un prêt. Le principal sujet des négociations concerne actuellement la prise en charge du salaire du joueur.

« Les discussions se poursuivent entre l’OM et West Ham pour le prêt Jean-Clair Todibo. Les deux clubs discutent actuellement de la répartition du salaire du défenseur. Le joueur est prêt à faire un effort salarial afin de faciliter un accord entre les deux clubs. En parallèle, l’OM travaille toujours à dégraisser son effectif. »

Un élément important dans un contexte où Marseille reste contraint financièrement et cherche à limiter le coût de ses prochaines opérations.

Todibo prêt à faciliter l’opération

Toujours selon la même source, Jean-Clair Todibo serait lui-même disposé à consentir un effort sur sa rémunération afin de faciliter un accord entre l’OM et West Ham.

Cette volonté du joueur constitue un signal positif pour Marseille, mais l’opération n’est pas encore finalisée. Les deux clubs doivent toujours parvenir à s’entendre sur la répartition du salaire dans le cadre du prêt.

En parallèle, l’Olympique de Marseille poursuit son travail sur les départs. Le club doit encore alléger son effectif et sa masse salariale avant de pouvoir finaliser certaines arrivées.

Le dossier Todibo reste donc actif et les négociations se poursuivent. À ce stade, aucun accord définitif avec West Ham n’est annoncé, mais le défenseur français semble prêt à faire sa part pour favoriser son arrivée à Marseille.