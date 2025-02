Mercato OM : très bonne nouvelle concernant cette star de l’effectif !

A quoi va ressemble l’OM la saison prochaine ? Une qualification en Ligue des Champions est indispensable pour conserver les meilleurs éléments à l’image d’un Adrien Rabiot !

Le futur d’Adrien Rabiot à l’OM suscite un vif intérêt dans le paysage footballistique. Ce milieu de terrain, fort d’une expérience internationale remarquée, incarne une rare qualité qui enrichit considérablement l’effectif. Dans des propos tenus sur la chaine L’Equipe, un journaliste spécialisé Mathieu Grégoire a apporté des éclairages précis sur le profil exceptionnel de ce joueur. Il a notamment déclaré : « Il n’y a pas d’équivalent de joueur ayant autant de qualité, de vécu à l’étranger. L’entraîneur lui laisse la possibilité d’aller chercher les ballons au milieu mais aussi cet apport offensif qui est prépondérant depuis quelques semaines. On se rapproche dans l’esprit De Zerbi d’un joueur total. Ça me fait rappeler la saison 2017/2018 où les jeunes appréciaient les joueurs frissons comme Payet et Thauvin et les puristes qui appréciaient Luis Gustavo. Avec Rabiot, c’est pareil cette saison ». Ces mots illustrent l’importance de combiner expérience, polyvalence et créativité dans une équipe en quête de succès.

Rabiot ? On se rapproche dans l’esprit De Zerbi d’un joueur total

Par ailleurs, le journaliste évoque la possibilité pour Rabiot de s’engager dans le projet la saison prochaine, garantissant ainsi une stabilité au sein de l’OM. Pour Grégoire, la sincérité et l’enthousiasme du joueur sont incontestables. Il poursuit affirmant : « L’idée qui a été vendue à la mère de Rabiot, c’est pendant un ou deux ans vous allez prendre du plaisir. Et il prend du plaisir. Et quand il dit qu’il veut rester à l’OM la saison prochaine, il est 100 % sincère ». Cette déclaration renforce la conviction que le joueur est prêt à s’investir pleinement et à contribuer à la réussite collective.

Rabiot prend du plaisir à l’OM

En somme, Adrien Rabiot se présente comme un élément clé pour l’OM, alliant maturité, technique et engagement. Son profil, rappelant les grands noms du passé tout en incarnant une modernité assumée, promet d’insuffler une dynamique nouvelle au club phocéen, renforçant ainsi sa position sur la scène nationale. Si l’OM valide sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Rabiot sera encore là pour la saison 2025/2026 !