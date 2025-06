Mercato OM : Quel montant pour le transfert de Medina ?

Alors que la saga autour de Medina continue de prendre de l’ampleur, l’OM et Lens sont toujours en contact pour trouver un accord. Les Sangs et Ors demanderaient entre 23 et 25 millions d’euros pour libérer leur joueur.

L’OM cherche toujours à officialiser sa première grosse venue dans son secteur défensif. Après avoir dit qu’il faisait du poste de défenseur central numéro 2 sa priorité, le club continue d’avancer sur le dossier. Cependant, depuis plusieurs semaines les différentes pistes prennent du temps à avancer en raison de la forte concurrence sur certains joueurs ou des demandes financières des clubs.

Et c’est le cas pour Facundo Medina qui est annoncé du côté de l’OM depuis maintenant plusieurs semaines. Les discussions entre le club et Lens sont pourtant toujours actives, mais le transfert bloque au niveau du prix demandé par les Sang et Or. En effet, d’après Footmercato, le RC Lens demanderait entre 23 et 25 millions d’euros pour libérer Medina, qui désire de son côté venir à Marseille.

A lire aussi : Mercato concurrents OM : Le Stade Rennais a trouvé le successeur de Kalimuendo ?

Entre 23 et 25M€, un transfert trop coûteux pour l’OM ?

🚨Lens attend entre 23 et 25M€ pour lâcher Facundo Médina 🇦🇷 !!! 👀 L’OM ne mettra pas cette somme !!! 🗞️ @footmercato pic.twitter.com/UkRui3Usf2 — BeOM (@Be_OM13) June 24, 2025

Cependant, l’OM ne semble pas disposé à monter jusqu’à ce prix pour récupérer le défenseur argentin. Longoria et Benatia ne souhaitent en effet plus surpayer les joueurs et auraient appris des erreurs faites dans le passé, avec des joueurs comme Strootman et Vitinha. Les discussions devraient donc se prolonger encore un moment et le dénouement de ce dossier ne devrait pas arriver avant un moment.

Il est possible que l’OM tente de se retourner sur d’autres pistes alors que celle-ci semblait la mieux avancé. En effet, le dossier Laporte semble définitivement clos, et celui menant à Aguerd semble également très compliqué en raison de la concurrence pour le joueur. La quête pour trouver un défenseur capable d’épauler Balerdi devrait donc continuer encore un peu, alors que les dirigeants espèrent un dénouement heureux prochainement.