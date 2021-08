Mercato OM : Qui est Iké Ugbo ? L’avis d’un spécialiste…

C’est l’une des dernières rumeurs mercato au poste d’attaquant pour venir succéder à Benedetto à l’OM. Pablo Longoria serait en discussion avec Iké Ugbo, qui n’a plus qu’un an de contrat avec Chelsea. Le journaliste Florian Holsbeek (walfoot.be) nous décrit le profil de l’attaquant anglo-nigérian…

Iké Ugbo sort d’une bonne saison avec le Cercle Brugge en Jupiler League. En effet, l’attaquant prêté par Chelsea a marqué 16 buts en 32 matches la saison dernière. De plus, Ugbo n’a plus qu’un an de contrat et pourrait quitter le club anglais pour un montant estimé à moins de 5M€. Alors qu’il semblait tout proche de s’engager avec Genk, l’OM et Pablo Longoria se sont incrustés dans le dossier. Florian Holsbeek nous a parlé de la saison d’Ugbo mais aussi de son profil jeudi dans DFM.

« Il y a quelque chose de très important avec lui et qui m’a marqué la saison dernière, c’est que Ugbo joue tous les matches. Ça peut paraitre bizarre comme ça de le dire, mais il a été titulaire et il a joué 80, 85 minutes, cela veut dire qu’il est fit. C’est un joueur de surface, il traine toujours dans le rectangle, je le compare souvent, toutes proportions gardées, à Michy Batshuayi. Il n’est pas fort physiquement, il n’a pas spécialement de vitesse non plus mais il est tout le temps devant son défenseur. Il est tout le temps disponible dans la surface, il sait ou le ballon va aller, pied droit, pied gauche, tête il a toujours le geste juste. Si un ballon qui traine c’est pour luiµ. S’il faut contrôler il contrôle, s’il faut frappe il frappe. Ce n’est pas un créateur, il ne va pas participer au jeu, combiner. Mais la prise de décision dans la surface c’est fort, il termine les actions et fait le contre pressing. Il a clairement sauvé le cercle de Bruges la saison dernière. (…) Il peut faire des appels dans le dos mais ce n’est pas à 40 ou 50m mètres. Il ne va pas faire un appel dans la profondeur si tu joues bloc bas. Il peut apporter de la profondeur dans les petits espaces. C’est un joueur qui joue simple, un contrôle une passe, un contrôle une frappe. C’est un joueur qui ne garde pas énormément le ballon. Il ne va pas construire à 50 mètres des buts. » Florian Holsbeek – Source : Football Club de Marseille (19/08/21)