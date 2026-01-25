Mercato OM : Qui est Ziyad Baha, la pépite marocaine recrutée par l’OM ?

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Ziyad Baha, jeune attaquant marocain de 16 ans, présenté comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération. Passé par Malaga puis le Real Betis, le fils de l’ancien international marocain Nabil Baha (20 sélections) rejoint le centre de formation olympien pour franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière.

L’information circulait depuis plusieurs semaines. Dès le début du mois de décembre, plusieurs médias marocains indiquaient que Ziyad Baha s’entraînait déjà à Marseille. L’officialisation est finalement intervenue via le joueur lui-même, à travers un long message publié sur Instagram. « Une nouvelle étape commence avec l’Olympique de Marseille. Cela fait déjà un mois que je m’entraîne et progresse à Marseille. (…) J’aborde cette étape avec ambition, détermination et une seule idée en tête : Droit au But », a-t-il notamment écrit, évoquant un choix réfléchi malgré la possibilité de poursuivre au Real Betis.

Formé au FUS de Rabat, puis passé par Malaga et le Betis, Ziyad Baha arrivait en fin de contrat en Espagne. Très suivi au Maroc, il s’est imposé comme l’un des visages forts de la brillante génération U17. Il s’est révélé lors de la CAN U17, remportée par les Lionceaux de l’Atlas, en inscrivant quatre buts sous les ordres de son père, alors sélectionneur. Quelques mois plus tard, il a confirmé lors du Mondial U17, avec quatre nouvelles réalisations, contribuant au parcours marocain jusqu’en quarts de finale.

Un talent précoce, déjà confronté à la pression

Issu d’une famille de footballeurs — sa sœur Mayssa Baha évolue au FC Barcelone — Ziyad Baha a très tôt été exposé à la pression médiatique. Critiqué parfois pour un supposé favoritisme ou pour sa participation au jeu, il a su répondre sur le terrain, rebondissant même après un passage sur le banc durant le Mondial U17. Attaquant adroit devant le but, solide malgré son gabarit, il reste perfectible dans le jeu collectif.

Encadré de près par son père, qui insiste sur le travail, l’humilité et la discipline, Ziyad Baha s’inscrit dans la politique de l’OM visant à attirer et développer de jeunes talents à fort potentiel. Courtisé notamment par l’Ajax, il a choisi Marseille avec l’ambition de progresser étape par étape… et, à terme, de toquer à la porte du groupe professionnel.