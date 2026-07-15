Mercato OM : qui pour remplacer Greenwood ?

Le transfert de Mason Greenwood a été officialisé par Fenerbahçe, obligeant l’OM à tourner la page de son principal atout offensif des deux dernières saisons. Plusieurs pistes sont évoquées pour renforcer le secteur offensif, tandis qu’une solution interne pourrait également émerger. Reste un défi majeur pour le nouvel entraîneur Bruno Genesio : reconstruire une animation offensive performante sans dépendre d’un seul joueur.

Plusieurs pistes déjà évoquées pour l’attaque de l’OM

Avec le départ de Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille doit désormais trouver un nouveau leader offensif. Ces dernières semaines, plusieurs noms ont été associés au club phocéen par différents médias, sans qu’aucune piste n’ait été officialisée.

La presse espagnole a notamment évoqué un intérêt de l’OM pour Roony Bardghji. Selon ces informations, les dirigeants marseillais auraient même transmis une offre au FC Barcelone pour tenter de recruter l’international suédois dans le cadre d’un prêt.

Autre profil suivi, Haissem Hassan. L’ailier de 24 ans du Real Oviedo, présent avec l’Égypte à la Coupe du monde 2026, figurerait également parmi les joueurs appréciés par la direction sportive marseillaise.

Des profils bien connus de la Ligue 1 également surveillés

L’OM pourrait aussi se tourner vers des joueurs qui connaissent déjà parfaitement le championnat de France.

Le nom d’Armand Laurienté est revenu avec insistance ces dernières semaines. Ancien joueur du FC Lorient, l’ailier de 27 ans évolue aujourd’hui à Sassuolo, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029.

Autre piste évoquée, Pablo Pagis. L’attaquant de 23 ans, qui évolue au FC Lorient, ferait partie des profils étudiés par les dirigeants marseillais. En revanche, les exigences financières du club breton constitueraient un obstacle important dans ce dossier.

À ce stade, aucune de ces pistes n’a été officialisée par l’OM, et ces informations restent au stade de l’intérêt rapporté par différents médias.

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Timothy Weah, une solution déjà présente dans l’effectif ?

Au-delà du mercato, Timothy Weah pourrait également représenter une option pour Bruno Genesio.

Utilisé à plusieurs reprises dans un rôle de latéral la saison dernière, l’international américain a pourtant été formé comme ailier. Sa vitesse, sa capacité à éliminer et sa polyvalence pourraient offrir une solution supplémentaire dans un secteur offensif désormais privé de Greenwood.

Le nouvel entraîneur marseillais pourrait ainsi choisir d’exploiter davantage ce profil offensif sans nécessairement chercher un remplaçant poste pour poste.

Le véritable défi de Bruno Genesio

Le départ de Mason Greenwood laisse un vide important dans l’effectif marseillais. Remplacer individuellement un joueur capable de faire la différence aussi régulièrement constitue une mission particulièrement complexe.

Plus qu’un simple recrutement, le principal défi de Bruno Genesio sera probablement de bâtir un collectif capable de répartir les responsabilités offensives, afin que l’OM ne dépende plus autant d’une seule individualité. C’est sans doute sur cet équilibre collectif que reposera une grande partie des ambitions marseillaises pour la saison à venir.