Mercato OM : Quinten Timber a tranché !

Le dossier Quinten Timber se précise dans cette fin de mercato. Selon Foot Mercato, le milieu néerlandais a fait son choix et privilégie désormais Crystal Palace plutôt que le FC Porto. Le joueur attend maintenant que le club anglais trouve un accord avec l’Olympique de Marseille.

Timber privilégie la Premier League

Selon Foot Mercato, Quinten Timber souhaite rejoindre Crystal Palace. Le milieu néerlandais aurait donc tranché entre plusieurs options et donnerait sa préférence au club de Premier League plutôt qu’au FC Porto.

Le dossier n’est toutefois pas encore bouclé. Timber attend désormais que Crystal Palace et l’OM trouvent un accord sur les conditions de son transfert.

À ce stade, les négociations se poursuivent mais aucun accord définitif entre les deux clubs n’est annoncé.

Une belle plus-value possible pour l’OM

Arrivé à Marseille en janvier dernier en provenance de Feyenoord pour 4,5 millions d’euros, Timber fait aujourd’hui partie des joueurs les plus facilement valorisables de l’effectif olympien.

Son départ pourrait donc permettre à l’OM de récupérer une indemnité importante tout en libérant de la masse salariale, deux éléments particulièrement précieux dans le contexte actuel.

Marseille doit encore enregistrer plusieurs sorties avant de pouvoir retrouver davantage de marge pour recruter. Le choix du joueur constitue donc une étape importante, mais il reste maintenant à Crystal Palace de convaincre l’OM.