Mercato OM : Quinten Timber, départ sur le gong ?

À quelques heures de la fermeture du mercato anglais, l’avenir de Quinten Timber reste encore incertain. Selon RMC Sport, Crystal Palace a repris les discussions avec l’Olympique de Marseille pour le milieu néerlandais de 25 ans, qui souhaite quitter le club. Mais le timing est désormais très serré.

Crystal Palace relance le dossier Timber

Le dossier Quinten Timber pourrait encore bouger dans les toutes dernières heures du marché.

Selon RMC Sport, le milieu de terrain néerlandais fait partie des rares joueurs de l’effectif marseillais dont l’avenir reste réellement incertain.

Le joueur aurait des envies d’ailleurs depuis plusieurs jours, une situation dont l’OM a connaissance.

Dans ce contexte, Crystal Palace est revenu à la charge et les discussions ont repris avec Marseille.

Un timing très serré

Le principal obstacle concerne désormais le temps.

Le marché anglais ferme ses portes à minuit, avec une marge jusqu’à 2 heures du matin pour finaliser l’enregistrement des documents.

Autrement dit, si Crystal Palace souhaite réellement conclure l’opération, il devra accélérer dans les prochaines heures.

À ce stade, RMC Sport évoque une reprise des discussions, mais aucun accord définitif entre les deux clubs n’est annoncé.

Timber arrivé pour environ 5 M€

Quinten Timber avait rejoint l’OM en janvier dernier en provenance du Feyenoord pour environ 5 millions d’euros.

Quelques mois seulement après son arrivée à Marseille, le milieu international néerlandais pourrait donc déjà repartir.

Cette fin de mercato s’annonce donc encore tendue autour du joueur : Crystal Palace pousse, Timber souhaite partir, mais tout devra désormais se régler dans un délai extrêmement court.