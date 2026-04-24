Mercato OM : Quinten Timber entretient le flou sur son avenir…

À deux jours du choc face à l’OGC Nice en Ligue 1, l’Olympique de Marseille joue gros dans la course au podium. Présent en conférence de presse ce vendredi, Quinten Timber a recentré le débat sur le terrain, tout en restant évasif sur son futur.

Un discours recentré sur la fin de saison

🗣️ Quel avenir lors du mercato d’été ? #Timber : “Je suis arrivé en janvier et je suis concentré à 100% sur le club, ma concentration est sur ça. Pour mon avenir, il faudra me redemander en juillet.” #OM #OMOGCN pic.twitter.com/DtX4ubB0bd — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 24, 2026



Arrivé lors du mercato hivernal en provenance du Feyenoord Rotterdam, Quinten Timber s’inscrit dans le projet actuel de l’OM. Le milieu de terrain, présent aux côtés de Habib Beye en conférence de presse, a été interrogé sur sa situation personnelle à quelques semaines de la fin de saison.

Face aux questions sur son avenir, le Néerlandais a temporisé :

« Je suis arrivé en janvier et je suis entièrement concentré sur le club. Toute mon attention est portée là-dessus. Pour mon avenir, il faudra me reposer la question en juillet ».

Une prise de parole qui confirme sa volonté de ne pas se projeter au-delà de l’exercice en cours. Selon les éléments rapportés en conférence de presse, le joueur a répété ce positionnement, refusant de s’étendre sur des perspectives individuelles à moyen terme.

L’OM sous pression avant Nice

Sportivement, l’enjeu est immédiat pour l’Olympique de Marseille. À l’approche de la 31e journée de Ligue 1, les Marseillais doivent impérativement réagir après une période délicate. Le club phocéen, désormais entraîné par Habib Beye depuis février 2026, reste engagé dans la lutte pour les places européennes.

La réception de l’OGC Nice intervient dans un contexte tendu, marqué par des résultats irréguliers et une pression accrue autour du groupe. En conférence, le staff a insisté sur la nécessité de se focaliser sur la performance immédiate, sans se disperser.

Dans ce cadre, la communication de Quinten Timber s’inscrit dans la ligne du vestiaire : priorité absolue à la fin de saison et aux objectifs collectifs. Un message clair alors que l’OM n’a plus de marge dans la course au top 3.