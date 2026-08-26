Mercato OM : Quinten Timber, le prochain départ se précise…

Le prochain départ de l’Olympique de Marseille pourrait bien être celui de Quinten Timber. Selon La Provence, le milieu néerlandais serait désormais « très proche de faire ses valises » et devrait prendre la direction de Crystal Palace. Un départ qui interviendrait seulement six mois après son arrivée à Marseille.

Timber proche de rejoindre Crystal Palace

À quelques jours de la fermeture du mercato, l’OM semble enfin sur le point de débloquer un nouveau départ important.

Selon La Provence, Quinten Timber serait désormais très proche de quitter Marseille. La destination serait bien Crystal Palace, qui s’était déjà renseigné ces derniers jours auprès de l’OM et de l’entourage du joueur.

Le milieu néerlandais pourrait donc retrouver la Premier League, un championnat qui l’attirait depuis longtemps. Son départ interviendrait seulement six mois après son arrivée à l’OM en provenance de Feyenoord.

Pour Marseille, cette opération s’inscrit parfaitement dans l’objectif actuel : réduire l’effectif et surtout faire baisser la masse salariale avant de pouvoir recruter.

Un transfert qui pourrait aussi profiter directement au joueur

La Provence ne précise pas encore le montant de l’opération. Timber avait été recruté pour environ 4,5 millions d’euros en janvier dernier, alors qu’il ne lui restait que six mois de contrat avec Feyenoord. Sa valeur est aujourd’hui estimée à 25 millions d’euros par Transfermarkt.

Autre particularité du dossier : selon le quotidien régional, le joueur disposerait d’un intéressement personnel sur un futur transfert, négocié lors de son arrivée à Marseille.

Autrement dit, Timber pourrait lui aussi bénéficier directement de l’opération si son départ vers Crystal Palace se concrétise.

Pour l’OM, ce dossier pourrait surtout représenter un vrai tournant dans cette fin de mercato. Si le transfert est finalisé rapidement, il pourrait offrir à la direction une marge supplémentaire pour avancer sur les renforts déjà ciblés.

À ce stade, aucun montant définitif ni accord officiel n’a encore été annoncé, mais le départ de Quinten Timber semble désormais très proche.