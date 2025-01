Mercato OM : Rebondissement… les détails financiers du dossier Mughe !

François-Régis Mughe, après un prêt à Dunkerque, pourrait quitter l’OM cet hiver. Le jeune ailier camerounais, cantonné à la réserve marseillaise cette saison, pourrait ainsi retrouver du temps de jeu dans le championnat grec.

Prêté à Dunkerque lors de la seconde partie de la saison précédente, François Mughe espérait retrouver du temps de jeu à l’OM cet été. Cependant, sous la direction de Roberto De Zerbi, l’ailier camerounais de 20 ans n’a pas réussi à s’imposer et sa situation semble figée. Face à la concurrence au sein du club phocéen, un départ pour trouver plus de temps de jeu est désormais inévitable.

Direction Kallithea pour Mughe ?

Alors qu’un transfert en Belgique, à Molenbeek, semblait dans les tuyaux, de nouvelles informations du média FootMercato révèlent que Mughe devrait finalement prendre la direction de la Grèce. Le jeune joueur pourrait ainsi rejoindre le Kallithea Athènes, un club actuellement en grande difficulté en Super League grecque. Actuellement avant-dernier du championnat avec une seule victoire en 18 matchs, le club espère bien récupérer Mughe sous forme de prêt afin de dynamiser son secteur offensif.

🚨EXCL: ⚪️🔵🇨🇲 #Ligue1 | 🔐 Accord total quasiment trouvé entre l’OM et le Athens Kallithéa FC pour le prêt de François-Régis Mugue Avec @sebnonda https://t.co/OgfVRzwIHL pic.twitter.com/ngBUXbxwbq — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 14, 2025



Alors que l’Equipe évoquait il y a 3 jours l’intérêt du club belge désormais dirigé par le même groupe propriétaire de l’OL, le groupe Eagle, Mughe devrait s’envoler vers la première division grec. Le journal sportif précise d’ailleurs ce mardi : « François-Régis Mughe va s’engager pour six mois et peut-être plus si l’option d’achat évaluée à 2 millions d’euros est levée en fin de saison. Option à laquelle un pourcentage à la revente de 40% a été intégré. »

Mughe, prêt avec OA de 2M€ et 40% sur la revente !

Ce prêt en Grèce représente donc une nouvelle étape dans la carrière de Mughe, qui a du mal à s’imposer au plus haut niveau. Cette opportunité pourrait lui permettre de se relancer et de démontrer son potentiel, tout en jouant un rôle plus central au sein d’une équipe en quête de résultats.