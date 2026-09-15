Mercato OM : recrutement en janvier ? Deux premières pistes…

Après un mercato estival terminé sans la moindre recrue, l’OM pourrait tenter de se renforcer cet hiver. Deux pistes sont déjà évoquées à l’étranger : un défenseur central de Chelsea et un gardien italien de Cagliari. À ce stade, il s’agit toutefois de dossiers encore très préliminaires.

Tosin Adarabioyo dans le viseur ?

Selon le journaliste Matteo Moretto, l’OM s’intéresserait à Tosin Adarabioyo, défenseur central de Chelsea.

À 28 ans, le joueur correspondrait au profil recherché par les dirigeants marseillais pour renforcer un axe défensif qui reste un chantier important. Aucune offre n’aurait toutefois été transmise à ce stade. L’OM doit d’abord connaître plus précisément sa marge de manœuvre financière avant le mercato d’hiver.

Le dossier dépendrait également de la situation du joueur à Chelsea, où son entraîneur compterait encore sur lui.

Premiers contacts évoqués pour Elia Caprile

Autre poste suivi : celui de gardien. Selon Nicolò Schira, Marseille aurait amorcé de premiers contacts autour d’Elia Caprile, portier italien de 24 ans évoluant à Cagliari.

Sous contrat jusqu’en 2029, Caprile est valorisé autour de 15 millions d’euros, un montant important compte tenu des contraintes économiques actuelles de l’OM.

L’intérêt pour un gardien n’est pas anodin alors que Marseille s’appuie actuellement sur Jeffrey De Lange, sans réelle concurrence installée derrière lui.

Pour l’instant, ces deux dossiers restent donc au stade de pistes ou premiers contacts. Mais après un été sans recrue, ils donnent déjà une première indication sur les secteurs que l’OM pourrait chercher à renforcer cet hiver : la défense centrale et le poste de gardien.