Mercato OM : Recrutement en post formation, un jeune attaquant débarque ?

L’OM poursuit activement sa stratégie de recrutement axée sur la post-formation, avec l’objectif de renforcer durablement ses équipes de jeunes et sa réserve. Fidèle à cette ligne directrice, le club phocéen continue de prospecter des profils prometteurs sur le marché international, en particulier parmi les jeunes talents déjà exposés au haut niveau dans leurs catégories d’âge.

Déjà très actif lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria avait validé plusieurs signatures ciblées, confirmant la volonté de l’Olympique de Marseille d’anticiper l’avenir plutôt que de se limiter au court terme. Et cette dynamique ne semble pas près de s’essouffler. Selon les informations publiées par le compte X ENDM, l’OM vient d’obtenir l’accord de Ziyad Baha, jeune attaquant marocain âgé de seulement 16 ans, pour rejoindre la formation marseillaise.

Le dossier serait désormais bouclé. Tout est signé et seule l’annonce officielle du club manquerait encore pour confirmer l’arrivée du joueur. Formé jusqu’ici au Real Betis, Ziyad Baha s’est fait remarquer ces derniers mois sur la scène internationale des jeunes, notamment lors de la CAN U17, compétition qu’il a remportée avec la sélection du Maroc. Durant ce tournoi, l’attaquant s’est illustré en inscrivant un doublé en quart de finale face à l’Afrique du Sud (3-1), contribuant directement au parcours victorieux des Lionceaux de l’Atlas.

حصري : زياد باها وقع في أولمبيك مارسيليا الفرنسي ♥️🇲🇦 .

الصفقة تمت و تبقى فقط الإعلان الرسمي .

Ziyad Baha, jeune attaquant marocain !

Souvent surclassé dans les différentes catégories de jeunes, Ziyad Baha bénéficie déjà d’une solide réputation au Maroc. Né en Espagne, il a néanmoins choisi de représenter le pays de ses origines et a évolué dans plusieurs sélections marocaines de jeunes. Son potentiel est régulièrement souligné, tout comme la nécessité d’un encadrement adapté à son jeune âge. Son père, Nabil Baha, ancien international marocain et actuel sélectionneur des U17, avait d’ailleurs rappelé l’importance du travail et de l’humilité, estimant que son fils pouvait viser haut « à condition qu’il reste humble et qu’il continue de travailler plus que les autres ».

Pour l’OM, ce recrutement s’inscrit pleinement dans une politique de post-formation assumée, visant à attirer des joueurs à fort potentiel avant leur explosion médiatique. Selon les données disponibles sur Transfermarkt, Ziyad Baha est considéré comme un profil offensif suivi de près par plusieurs observateurs européens. En misant sur ce type de joueur, l’Olympique de Marseille confirme sa volonté de structurer un vivier compétitif capable, à terme, d’alimenter l’équipe première ou de valoriser ses actifs sportifs.

Ce nouveau mouvement illustre une fois encore l’orientation stratégique du club, qui entend conjuguer ambition sportive et construction sur le long terme.