Mercato OM : Rennes veut rafler cet attaquant ?

L’Olympique de Marseille prépare déjà son mercato estival. Alors que Mason Greenwood réalise une saison remarquée avec 18 buts en Ligue 1, le club cherche à se renforcer en attaque. Greenwood n’est pas un avant-centre de formation. Les solutions de repli n’ont pas donné entière satisfaction cette saison.

Faris Moumbagna s’est gravement blessé et revient à peine, Elye Wahi n’est resté que six mois avant de partir en Allemagne, Neal Maupay n’a pas réussi à s’imposer et Amine Gouiri se retrouve bien seul. Dans ce contexte, le besoin de recruter un véritable buteur devient une priorité pour les dirigeants marseillais.

Selon les informations du journaliste Hakim Zhouri, le directeur sportif de l’OM Mehdi Benatia aurait identifié un renfort potentiel en Écosse. Il s’agit de l’attaquant des Glasgow Rangers, Hamza Igamane. Âgé de 22 ans, le joueur marocain a inscrit 15 buts cette saison toutes compétitions confondues, dont 11 en championnat et 4 en Ligue Europa. Récemment appelé pour la première fois en sélection nationale, il attire l’attention de plusieurs clubs.

Le Stade Rennais s’intéresse fortement à Hamza Igamane… Tottenham, Everton, FC Séville et l’OM entre autre sont les clubs les plus intéressés — Hakim (@Z_hakos) April 23, 2025

Rennes mais aussi Séville visent aussi Igamane

Marseille n’est pas seul sur le dossier. En France, le Stade Rennais suit également l’évolution du joueur. À l’étranger, Tottenham, Everton et le FC Séville seraient également intéressés. Si l’OM espère convaincre Igamane de rejoindre la Ligue 1, une qualification européenne pourrait peser dans la balance. En position favorable pour accrocher l’Europe, le club marseillais pourrait disposer d’un avantage sur Rennes, actuellement plus en difficulté en championnat.