Mercato OM : Rio Ferdinand veut toujours piocher à Marseille pour relancer son Manchester United !

Alors que Manchester United vient de changer de coach, le nom de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, refait surface en Angleterre. La prise de position publique de Rio Ferdinand relance un dossier déjà évoqué depuis 2024, plaçant l’OM au centre de l’actualité européenne.

Rio Ferdinand cite Roberto De Zerbi comme profil idéal

Le futur entraîneur de Manchester United continue d’alimenter les débats outre-Manche. Nommé entraîneur intérimaire, Michael Carrick assure la transition, mais le club anglais envisage de recruter un nouveau technicien à l’issue de la saison. Dans ce contexte, Rio Ferdinand a publiquement évoqué le nom de Roberto De Zerbi, actuel entraîneur de l’OM, comme une option crédible et pertinente.

Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, l’ancien défenseur central de Manchester United a expliqué pourquoi le technicien italien lui semblait correspondre aux besoins des Red Devils. « Quelqu’un qui est accessible. Plus encore que quelqu’un comme Thomas Tuchel, c’est De Zerbi. Peu importe le système qu’il veut mettre en place, c’est un véritable entraîneur, capable de faire travailler les joueurs et de les faire bien jouer », a déclaré Rio Ferdinand. Une prise de parole claire, assumée, qui s’inscrit dans un débat déjà ancien autour du profil recherché par le club anglais.

Un intérêt ancien de Manchester United pour De Zerbi

Ce n’est pas la première fois que Roberto De Zerbi est associé à Manchester United. À l’été 2024, des échanges avaient déjà eu lieu entre le club anglais et l’entraîneur italien. Le technicien avait finalement choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille, tandis que Manchester United avait opté pour la continuité avant de changer de direction sportive par la suite.

Former Man Utd defender Rio Ferdinand reckons the Red Devils should attempt to sign Marseille boss Roberto De Zerbi as Ruben Amorim’s successor…https://t.co/Q6SNdwMFOz — Football365 (@F365) January 14, 2026



Depuis son arrivée à l’OM, Roberto De Zerbi a installé une identité de jeu marquée, fondée sur la maîtrise du ballon et une exigence tactique forte. Des principes qui correspondent au profil décrit par Rio Ferdinand, lequel insiste sur la nécessité de confier l’équipe à un entraîneur capable d’imposer une vision claire. « Quelqu’un capable de faire progresser une équipe en profondeur, d’améliorer les joueurs et d’instaurer une véritable identité de jeu », a-t-il ajouté.

À Marseille, cette reconnaissance venue d’Angleterre confirme la dimension européenne prise par le projet sportif porté par l’OM. Si aucun mouvement concret n’est acté à ce stade, la déclaration de Rio Ferdinand illustre l’attention constante portée au travail de Roberto De Zerbi, dont le nom reste associé aux grandes écuries du continent. Une situation qui place une nouvelle fois l’Olympique de Marseille au cœur de l’actualité du marché des entraîneurs.