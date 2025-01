Mercato OM : Riolo allume Wahi et donne le nom de la priorité pour le remplacer !

Sur RMC, Daniel Riolo a donné son avis sur la situation de l’Olympique de Marseille et son mercato, notamment sur l’attaquant Wahi et les cibles possibles pour renforcer l’attaque.

L’analyste a estimé que le départ de Wahi serait une bonne chose pour l’OM, mais aussi qu’il fallait rester vigilant pour la suite du mercato. « C’est inespéré pour l’OM, il ne faut pas que Francfort nous écoute ! Wahi a eu une première partie de saison catastrophique, il a une hygiène de vie loin d’être irréprochable, il est dans la génération ballons, ces performances ont aussi été perturbées. »

Il a ensuite ajouté que l’attaquant français faisait partie d’une génération qui, selon lui, n’a pas su se comporter correctement : « Il y a toute une génération qui fait n’importe quoi… Ce n’est pas un mauvais joueur mais il y a du monde devant lui. »

A lire : Mercato OM : Les deux pistes XXL pour remplacer Wahi, bientôt parti !

Santiago Gimenez, priorité de l’OM ?

✅ Un accord a été trouvé entre Elye Wahi et Francfort.@DanielRiolo: « C’est inespéré pour l’OM. S’en débarrasser est une bénédiction. Il a eu une première partie de saison catastrophique » pic.twitter.com/Kq0ikyfBaA — After Foot RMC (@AfterRMC) January 20, 2025

Concernant l’avenir de l’OM, Riolo a donné la priorité du club olympien : « C’est extraordinaire de se débarrasser de Wahi. Pour le replacer ? La piste la plus chaude et c’est plutôt pas mal, c’est le gars de Feyenoord, Santiago Gimenez. L’OM a tenté Tel mais il ne bougera pas. » L’attaquant mexicain de 23 ans est coté à 37M€ par Transfermarkt, il dispose d’un contrat jusqu’en 2027 et a marqué 13 buts TCC cette saison…

Santiago Gimenez might have goal of the season wrapped up in the Eredivisie 🇳🇱 pic.twitter.com/8vqQ9WZhiq — GOAL (@goal) December 3, 2024

Autre option, finir la saison avec Maupay et Vaz en attendant le retour de Moumbagna ?

Il a également évoqué la situation de Maupay, qui s’est imposé en tant que remplaçant et a contribué aux bons résultats de l’OM cette saison : « La problématique pour l’OM c’est qu’ils démarrent la saison avec le joueur cher et c’est le remplaçant Maupay qui s’impose et qui aide à ce que l’OM soit 2e de Ligue 1. »

Pour Riolo, l’OM a une carte à jouer pour le futur : « Est-ce qu’ils sont capables de faire un bon transfert qui sera le titulaire la saison prochaine en Ligue des Champions. S’ils arrivent à faire Gimenez c’est plutôt bien, sinon ils peuvent aussi se dire on termine la saison avec Maupay et le jeune Vaz. Moi si je ne réussi pas à faire Gimenez, je reste comme ça. »