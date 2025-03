Mercato OM : Riolo ne voit aucun problème à ce gros départ !

L’OM pourrait-il se séparer de Léonardo Balerdi cet été ? Alors que l’AS Rome semble intéressée, Daniel Riolo estime qu’un départ du défenseur argentin serait tout à fait envisageable pour le club marseillais, à condition d’une offre conséquente.

Les performances de Léonardo Balerdi cette saison n’ont pas manqué d’attirer l’attention des clubs européens. Selon la presse italienne, et notamment la Gazetta dello Sport, l’AS Rome aurait manifesté son intérêt et pourrait proposer une offre avoisinant les 20 millions d’euros à l’Olympique de Marseille cet été. Toutefois, cette somme serait jugée insuffisante par les dirigeants marseillais, qui ne semblent pas pressés de se séparer du défenseur argentin, d’après RMC Sport.

Tu ne t’enlèves pas un bras non plus si Balerdi s’en va. Tu vas le remplacer

Malgré cet intérêt croissant, Léonardo Balerdi ne fait pas l’unanimité au sein des observateurs du football. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son avis sur la situation de l’Argentin à l’OM. Pour lui, un départ de Balerdi, accompagné d’une belle somme d’argent, pourrait être une bonne affaire pour le club : « S’il a vraiment envie de partir et que l’argent est sur la table, l’OM ne retient pas trop… On l’aime bien mais ça va. À un moment, on a voulu en faire le fanion de l’équipe. Tu ne t’enlèves pas un bras non plus s’il s’en va. Tu vas le remplacer… »

🔵⚪ @walidacherchour : « À 20 millions, je ne vends pas Balerdi. Selon moi, ça doit se régler autour de 30. » pic.twitter.com/E7BWIN1kX6 — After Foot RMC (@AfterRMC) March 24, 2025



Selon Riolo, la perte de Balerdi ne causerait pas une grande rupture au sein du club : « S’il part de l’OM, tu ne vas pas avoir une augmentation du taux de suicide à Marseille ». Cette déclaration souligne la position pragmatique du journaliste, qui considère que l’OM pourrait se passer du joueur sans trop de regrets. Il précise néanmoins que le départ de Balerdi ne serait pas catastrophique et que le club marseillais aurait la capacité de le remplacer sans difficulté.

Alors que l’avenir de l’Argentin à l’OM reste incertain, la direction du club devra décider si elle souhaite conserver Balerdi ou profiter d’une offre conséquente pour réinvestir dans d’autres secteurs de l’équipe.