Mercato OM : RMC donne les détails du deal pour la pépite Ethan Nwaneri !

Joli coup pour l’Olympique de Marseille, qui s’apprête à accueillir en prêt le jeune Ethan Nwaneri (18 ans) en provenance d’Arsenal jusqu’à la fin de la saison. L’accord, confirmé par le journaliste Fabrizio Romano, implique un prêt payant avec une indemnité modulée en fonction du nombre de matchs joués. OM prend également en charge le salaire du joueur pour la durée du contrat.

Un prêt structuré pour Nwaneri

Le prêt de Ethan Nwaneri à l’OM ne comporte pas d’option d’achat : à son retour prévu en juin, le milieu offensif anglais rejoindra à nouveau les Gunners. Selon RMC, “c’est un prêt payant d’1,5 millions d’euros assorti de bonus pour Arsenal sous forme de pénalités si le joueur de 18 ans ne joue pas un certain nombre de matchs.”

🚨🔵⚪️Ethan Nwaneri à l’OM c’est un prêt payant d’1,5 millions d’euros assorti de bonus pour Arsenal sous forme de pénalités si le joueur de 18 ans ne joue pas un certain nombre de matchs. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 20, 2026

Cette opération s’inscrit dans une stratégie offensive du club phocéen en ce mercato hivernal, ayant déjà confirmé d’autres mouvements. Roberto De Zerbi et Mikel Arteta ont échangé directement sur le rôle envisagé pour l’Anglais, attestant de la dimension réfléchie de ce prêt.

Utilisé avec parcimonie cette saison à Arsenal, Ethan Nwaneri devrait trouver à l’OM davantage de temps de jeu, dans un environnement compétitif entre Ligue 1, Coupe de France et éventuellement en Ligue des champions. Cette expérience vise à accélérer sa progression avant un retour en Premier League.

Les négociations étant désormais finalisées, l’OM pourrait officialiser l’arrivée de Nwaneri sous peu, renforçant ainsi son secteur offensif pour la seconde partie de saison.