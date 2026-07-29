Mercato OM : Ruben Amorim réclame Højbjerg au Milan, mais un obstacle freine le dossier…

L’avenir de Pierre-Emile Højbjerg à l’OM suscite de nouvelles interrogations. Selon le média italien Calciomercato, le milieu danois aurait été expressément demandé par Ruben Amorim pour renforcer l’entrejeu de l’AC Milan. Le club lombard doit toutefois dégraisser avant de pouvoir avancer.

Højbjerg correspond au projet d’Amorim

Le nouvel entraîneur milanais souhaite profondément modifier le visage de son équipe. Après le football plus attentiste proposé la saison dernière sous Massimiliano Allegri, Ruben Amorim veut installer un pressing haut, récupérer le ballon dans le camp adverse et imposer davantage de rythme.

Dans cette optique, le profil de Pierre-Emile Højbjerg serait particulièrement apprécié. Le technicien portugais rechercherait des joueurs intenses, expérimentés et capables de lire les différentes phases d’une rencontre. Selon Calciomercato, le milieu de l’OM serait ainsi une demande explicite adressée par Amorim à la cellule de recrutement milanaise.

En deux saisons sous le maillot marseillais, l’international danois a inscrit 6 buts et délivré 9 passes décisives en 62 rencontres. Le média italien met également en avant son leadership et sa capacité à encadrer un effectif composé de nombreux jeunes joueurs.

Le Milan doit vendre avant d’accélérer

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L’AC Milan dispose déjà d’un secteur particulièrement fourni avec Adrien Rabiot, Luka Modrić, Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah, Samuele Ricci, Ardon Jashari et Christian Comotto. Warren Bondo, non retenu pour le stage de préparation, s’ajoute également à cette liste.

Avant d’envisager l’arrivée de Højbjerg, les dirigeants lombards devraient donc se séparer d’au moins deux milieux de terrain. Samuele Ricci et Youssouf Fofana seraient les principaux candidats à un départ.

À ce stade, Calciomercato ne fait état d’aucune offre officielle ni de discussions engagées avec l’OM. L’intérêt milanais resterait donc conditionné aux ventes réalisées dans l’entrejeu.