Mercato OM : Rudi Garcia explique pourquoi cet incroyable joueur n’a pas signé à Marseille !

L’histoire selon laquelle Rudi Garcia aurait refusé Erling Haaland lorsqu’il entraînait l’Olympique de Marseille revient régulièrement dans les discussions des supporters marseillais. Dans une interview accordée au média CARRÉ, l’ancien coach de l’OM a tenu à rétablir la vérité sur cette rumeur persistante.

L’ancien entraîneur marseillais a d’abord rappelé qu’il n’avait même pas connaissance de cette situation à l’époque. « On m’en a parlé récemment, je ne le savais même pas. Ceux qui disent qu’on a dû prendre Mitroglou à la place… c’est n’importe quoi d’abord parce que Kostas, il était déjà là l’année d’avant. Celui qu’on aurait pris à sa place (il fait des guillemets avec ses doigts), c’est Mario Balotelli. Donc ce n’est pas n’importe quel joueur non plus. »

Rudi Garcia a ensuite tenu à préciser le contexte de l’époque. « Il faut remettre les choses dans leur contexte : déjà, les joueurs sélectionnés étaient envoyés au directeur sportif. À l’époque, c’était un jeune joueur de Molde, en Norvège, qui en plus était déjà d’accord avec Salzbourg… » Il insiste donc sur le fait que la venue de l’attaquant norvégien n’a jamais été une réelle possibilité pour l’OM.

Bien évidemment que je n’ai pas refusé Erling Haaland

Face aux critiques qui ont circulé ces dernières années, Garcia assure qu’il n’a pas eu à prendre cette décision et qu’il ne se serait pas caché s’il l’avait fait. « Non, bien évidemment que je n’ai pas refusé Erling Haaland, mais si je l’avais refusé, je l’aurais dit. Je le récupérerais bien maintenant, ça c’est sûr ! »

🟩 Rudi Garcia revient sur son plus grand regret avec l’OM. Et ce regret a un nom ! 👀🩵🤍@RudiGarcia @BafGomis @OM_Officiel pic.twitter.com/wqPedI4s8f — CARRÉ (@lemediacarre) December 22, 2024

Aujourd’hui, alors que Haaland est l’un des meilleurs attaquants du monde, cette rumeur continue d’alimenter les regrets des supporters marseillais. Mais pour Rudi Garcia, l’histoire est claire : l’OM n’a jamais eu l’opportunité réelle de recruter le buteur norvégien.