Mercato OM : Sacré retournement de situation pour ce défenseur !

Annoncé comme partant afin de libérer une place d’extracommunautaire, le piston droit reconverti en central droit Amir Murillo est en discussion pour une prolongation !

L’OM se prépare à consolider son effectif en poursuivant les négociations pour la prolongation du contrat d’Amir Murillo. Dans le cadre de ce mercato estival, le club marseillais affiche sa volonté d’assurer la pérennité de l’un de ses joueurs clés. Les discussions récentes témoignent d’une confiance renouvelée envers le jeune talent qui impressionne tant sur le plan offensif que défensif.

Prolongation de contrat en vue pour Amir Murillo à l’OM Extrêmement satisfaits par les performances de leur défenseur, les dirigeants ont entamé des discussions pour prolonger de deux saisons le contrat du Panaméen 👉 https://t.co/YLPXW8Lq0f#OM #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/LaRuPEzeHK — La Provence OM (@OMLaProvence) February 20, 2025

Avant le déplacement à Saint-Etienne, Amir Murillo avait évoqué les rumeurs mercato autour d’un départ lors du mercato d’hiver. « Un possible départ cet hiver ? Je ne sais pas de quelles rumeurs vous parlez. Je suis content ici, je joue beaucoup. » Lors d’une interview récente, Roberto De Zerbi avait confié : « Je suis très content de lui. Il m’apporte beaucoup de satisfactions. C’est un des secrets de l’équipe ». Ces propos illustrent l’estime portée à Murillo et l’importance de son rôle dans la stratégie offensive. Toujours selon De Zerbi, « De par sa position, il vient attaquer, il est sous-estimé, mais pas par le club. J’espère qu’il restera de nombreuses années avec nous. Tous les entraîneurs voudraient ce joueur ! ». Ces déclarations, saluées par les supporters, renforcent l’idée que le joueur est devenu indispensable à la réussite du club. Le joueur a convaincu son coach et il devrait s’installer sur la longueur !

Prolongation jusqu’en 2028 pour Murillo ?

D’après La Provence, l’OM aurait ouvert un dossier sérieux en vue d’une prolongation de deux ans, étendant ainsi le contrat d’Amir Murillo jusqu’en juin 2028. Cette démarche, qui intervient dans un contexte de mercato effervescent, vise à offrir une stabilité à l’effectif marseillais. Le club confirme par ses actions et ses propos la volonté de conserver un joueur dont la polyvalence et le dynamisme sont reconnus dans tout le championnat.



L’issue de ces négociations est très attendue par les supporters et les observateurs du football. Une décision favorable renforcerait non seulement la cohésion de l’effectif, mais témoignerait également de l’ambition du club de l’OM sur la scène nationale et européenne. Les mois à venir seront déterminants pour confirmer ce renouvellement qui s’inscrit dans une stratégie globale de réussite. Le club et ses fans espèrent un avenir brillant et vraiment prometteur ensemble.