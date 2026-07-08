Mercato OM : Salaire, deadline, transfert… les dernières infos italiennes de ce mercredi sur Greenwood !

Alors qu’un accord semblait se dessiner entre Mason Greenwood et l’AS Roma, les médias italiens évoquent ce mercredi un net ralentissement des discussions. Selon plusieurs quotidiens transalpins, les exigences salariales revues à la hausse par le clan de l’attaquant de l’OM compliquent les négociations, tandis que Fenerbahçe tente toujours de s’immiscer dans le dossier.

Les négociations salariales bloquent le dossier Greenwood

Le feuilleton Mason Greenwood connaît un nouveau rebondissement. Selon Il Messaggero, un accord verbal existait entre l’attaquant de l’Olympique de Marseille et l’AS Roma. Mais le quotidien italien explique que le père du joueur, qui gère également ses intérêts, a relancé les discussions en réclamant un salaire supérieur à celui initialement convenu.

Le point sur l’affaire #Greenwood du côté des médias romains ce mercredi : Il Messaggero : Malgré un accord verbal entre le joueur et la Roma, le père de Greenwood tente de changer les cartes sur la table en élevant les requêtes sur le salaire. Fenerbahçe propose 7M/an, soit… pic.twitter.com/PaeQU5fugt — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 8, 2026



Toujours selon Il Messaggero, Fenerbahçe propose environ 7 millions d’euros par saison, soit près de 2,5 millions de plus que l’offre romaine. En revanche, le club stambouliote n’aurait pas encore atteint les 50 millions d’euros demandés par l’OM pour envisager un transfert.

Le média précise également que la Roma refuse d’entrer dans une surenchère. Une fois un accord définitif trouvé avec le joueur, les dirigeants romains prévoient de transmettre une offre officielle à Marseille. Il Messaggero ajoute qu’aucune date limite n’a encore été fixée, même si les propriétaires américains des Giallorossi ne souhaitent pas laisser traîner le dossier pendant plusieurs semaines.

La Roma ne veut pas revoir son offre

Le Corriere della Sera (édition Rome) confirme cette tendance. Le quotidien indique lui aussi qu’un accord de principe avait été trouvé avec Greenwood avant que la position de son père-agent ne fasse évoluer les discussions ces derniers jours.

D’après le journal italien, Fenerbahçe accompagne son offre salariale d’une importante commission. Malgré cela, les propriétaires de la Roma, la famille Friedkin, ne comptent pas modifier leur proposition, estimée à 4,5 millions d’euros par an, assortis de bonus.

Le Corriere della Sera souligne également que le club turc ne répond toujours pas aux exigences financières de l’OM concernant l’indemnité de transfert. Les dirigeants romains espèrent donc conserver un avantage dans la durée malgré la concurrence.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Une opération toujours très coûteuse, décision avant le 15 juillet ?

Le Corriere dello Sport apporte enfin quelques précisions sur le calendrier. Selon le quotidien, la Roma reste la destination privilégiée par Mason Greenwood, mais aucune décision définitive n’a encore été prise.

Le journal explique que les Friedkin n’ont pas encore validé une opération dont le coût global pourrait atteindre 100 millions d’euros, en additionnant l’indemnité de transfert, le salaire du joueur et les différentes commissions.

Le Corriere dello Sport confirme également que le père de Greenwood a demandé une revalorisation salariale d’environ un million d’euros par rapport à l’accord initial, une demande que la Roma refuse pour l’instant. Selon le quotidien, le club italien aimerait toutefois finaliser le dossier avant le 15 juillet, date prévue pour le départ de l’OM en tournée en Côte d’Ivoire.