Mercato OM : Selon Di Marzio Robinio Vaz “sur le point” de filer en Serie A !

En pleine fenêtre de mercato hivernal, l’attaquant de 18 ans Robinio Vaz est très proche de quitter l’OM pour rejoindre l’AS Roma, avec un accord majeur en préparation autour de 25 millions d’euros bonus compris, selon plusieurs médias spécialisés.

Accord imminent entre l’OM et l’AS Roma

Les négociations entre l’Olympique de Marseille et l’AS Roma pour le transfert de Robinio Vaz ont franchi un cap décisif ce lundi, avec un accord de principe qui serait désormais très proche d’être finalisé. À en croire les informations de Gianluca Di Marzio, les deux clubs se seraient entendus sur une somme d’environ 25 millions d’euros bonus compris pour libérer l’attaquant prometteur de 18 ans, formé au club et international jeunes avec les Espoirs français.

Ce montant représente une plus‑value notable pour l’OM, qui avait recruté Vaz à un coût très modeste en provenance du FC Sochaux l’été 2024.

Selon les différentes sources, le dossier est entré dans sa phase décisive : la Roma travaillerait activement avec les représentants du joueur pour convenir des termes personnels, tandis que les discussions contractuelles se poursuivent en parallèle à l’accord entre clubs.

25M€ bonus compris ?

Depuis son arrivée à l’OM, Robinio Vaz s’était imposé comme une des révélations de la première partie de saison, affichant des statistiques prometteuses en Ligue 1 avec plusieurs buts et passes décisives. Toutefois, le club phocéen avait récemment fait face à des blocages dans les discussions pour une prolongation de contrat, ce qui a ouvert la porte à un départ cet hiver.

Dans ce contexte, l’AS Roma voit en Vaz un investissement pour l’avenir : le club romain, qui a déjà l’habitude de conclure des opérations structurées autour de jeunes talents, s’active pour boucler ce dossier avant la fin du mercato hivernal.

Pour l’OM, la perspective d’un tel transfert représente une manne financière significative en vue de renforcer d’autres secteurs de l’équipe sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille, Robinio Vaz n’a pas réussi à prolonger son engagement récemment, ce qui a précipité la progression des discussions avec la Lazio romaine. Marseille a dû arbitrer entre conserver un jeune talent prometteur ou saisir une opportunité financière importante pour le club.

Si l’opération se conclut comme attendu, ce transfert serait l’un des plus importants du mercato hivernal pour l’OM en termes de recettes, et marquerait une étape majeure dans la trajectoire de Vaz, qui s’apprête à franchir un cap dans sa jeune carrière en rejoignant un club majeur de Serie A.