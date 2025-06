Mercato OM : “S’il y a une possibilité, il faut le laisser partir”

Recruté l’hiver dernier pour apporter de l’expérience en défense, Luis Felipe Ramos n’a pas su convaincre à l’OM. Dans l’émission Débat Foot Marseille, notre journaliste Nicolas Filhol estime que le club devrait déjà envisager un départ cet été.

Arrivé en janvier dernier, Luis Felipe Ramos représentait une solution d’expérience pour renforcer la défense centrale marseillaise. Mais plusieurs mois plus tard, son bilan reste très mitigé. Entre blessures à répétition et forme physique insuffisante, l’international italo-brésilien n’a jamais réellement lancé sa saison.

Luis Felipe Ramos, un pari manqué ? Nicolas Filhol doute de son avenir à l’OM

Dans l’émission Débat Foot Marseille sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille, Nicolas Filhol n’a pas caché ses doutes sur l’avenir du joueur :

« Luis Felipe Ramos, c’était un pari tenté cet hiver, et c’est un pari pour l’instant raté à cause des blessures et des sensations du joueur, qui a du mal à retrouver la forme. »

Selon nos informations, Luis Felipe intéresserait deux clubs espagnols : le Rayo Vallecano et Majorque. Une piste qui pourrait arranger toutes les parties, alors que l’OM a récemment enregistré l’arrivée de CJ Egan-Riley.

« Dans une défense à quatre, la doublure de Balerdi sera probablement le jeune Anglais, pas Luis Felipe Ramos », poursuit Nicolas Filhol. Un constat sans appel : si une porte de sortie s’ouvre, le club ferait bien de la saisir. Un départ cet été semble donc plus que probable.

