Mercato OM : Sollicité, apprécié par Genesio… il devrait prolonger !

De retour à l’OM après son prêt à Valenciennes, Alexi Koum a profité de la préparation estivale pour se rapprocher du groupe professionnel. Le jeune défenseur de 20 ans aurait convaincu Bruno Genesio, qui l’a utilisé notamment dans l’axe gauche de la défense. Selon Foot Mercato, l’Olympique de Marseille aurait également décidé de repousser les offres de prêt le concernant et préparerait une prolongation de son contrat.

Koum gagne des points à l’OM

Après une saison à Valenciennes, ponctuée de 25 apparitions et deux passes décisives, Alexi Koum est revenu à Marseille avec l’ambition de franchir un nouveau cap. Sa préparation estivale aurait particulièrement séduit le staff de Bruno Genesio.

Le défenseur franco-camerounais de 20 ans est ainsi devenu une option crédible dans la rotation. Il pourrait notamment apporter une solution au poste de latéral gauche, derrière Emerson Palmieri.

L’OM veut conserver son jeune défenseur

D’après les informations de Foot Mercato, l’OM aurait fermement repoussé les différentes propositions de prêt reçues pour Alexi Koum cet été. Le club marseillais souhaiterait désormais conserver son jeune joueur au sein de l’effectif professionnel.

Cette confiance pourrait rapidement se traduire sur le plan contractuel. Toujours selon Foot Mercato, la direction de l’Olympique de Marseille devrait prochainement proposer une prolongation à Alexi Koum.

Une nouvelle étape importante pour le produit du centre de formation marseillais, qui devra désormais confirmer les promesses entrevues durant la préparation.