Mercato OM : Sollicité par Benatia l’été dernier, il retrouve un sacré niveau !

Longtemps freiné par une succession de blessures, Wesley Fofana semble enfin retrouver de la continuité sous le maillot de Chelsea. Un retour en grâce scruté de près par l’Olympique de Marseille, qui avait tenté sa chance l’été dernier par l’intermédiaire de Medhi Benatia. Mais à Londres, le défenseur central français est en train de se refaire une place dans une hiérarchie longtemps incertaine.

Arrivé à Chelsea à l’été 2022 en provenance de Leicester pour 81 millions d’euros hors bonus, Wesley Fofana n’a jamais vraiment connu un long fleuve tranquille chez les Blues. Sa première saison avait déjà été perturbée par une blessure au genou, limitant son temps de jeu à 22 matches. La saison 2023/2024, elle, a été totalement blanche après une rupture des ligaments croisés survenue en fin de préparation estivale.

L’exercice 2024/2025 n’avait pas débuté sous de meilleurs auspices. Après 14 rencontres disputées, le défenseur de 24 ans s’est blessé début décembre aux ischio-jambiers, l’éloignant plusieurs mois des terrains avant une opération. Une absence de longue durée qui lui a notamment fait manquer la Coupe du Monde des Clubs, remportée par Chelsea. Dans le même temps, le club londonien devait aussi composer avec la grave blessure de Levi Colwill, ce qui a accentué la pression sur le secteur défensif.

Fofana, une charnière en béton armé avec Chalobah

Dans ce contexte, le retour progressif de Wesley Fofana a été un vrai soulagement pour Enzo Maresca. La concurrence est pourtant rude en défense centrale avec Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Josh Acheampong et Benoît Badiashile. L’été dernier, l’avenir du Français était d’ailleurs flou. Son entraîneur n’avait pas hésité à se montrer très critique publiquement : « Wesley Fofana était capable de le faire. Il doit d’abord être en forme, et ensuite, il pourra le faire… Probablement l’une des pires mi-temps depuis notre arrivée », avait-il lancé après un test au poste de sentinelle.

Dans la foulée, Wesley Fofana avait supprimé ses publications Instagram liées au club, laissant planer le doute sur un possible départ. L’OM s’était alors renseigné. « J’ai tenté Wesley Fofana qui est Marseillais. Je me suis demandé si le contexte marseillais pouvait coller », avait confié Medhi Benatia sur RMC.

Finalement resté à Chelsea, le défenseur a retrouvé progressivement du rythme. Titulaire fin septembre contre Manchester United puis Lincoln City, il a ensuite été freiné par une commotion cérébrale. Depuis son retour, son impact est net : sur les sept matches qu’il a débutés, les Blues n’ont connu aucune défaite, avec notamment des succès contre Tottenham, Wolverhampton, Everton, l’Ajax Amsterdam et le FC Barcelone.

Aligné aux côtés de Trevoh Chalobah, Wesley Fofana forme aujourd’hui une charnière solide, à l’origine de cinq clean sheets. Un tandem salué par Enzo Maresca et par Malo Gusto, preuve que le défenseur français est enfin redevenu un élément fiable. Une montée en puissance qui confirme que l’OM avait vu juste… même si le timing n’était pas encore le bon.