Mercato OM : Tottenham confirme !

Le transfert définitif de Pierre-Emile Hojbjerg à l’Olympique de Marseille est désormais officiel. Prêté par Tottenham cette saison avec une option d’achat automatique, le milieu de terrain danois s’est engagé de manière permanente avec le club phocéen. Une information attendue, confirmée en premier lieu par Pablo Longoria lors de sa conférence de presse de fin de saison, et désormais relayée par les Spurs sur leurs canaux officiels.

Dans un communiqué publié ce samedi sur son site internet, le club londonien a confirmé le départ de son joueur : “Comme annoncé précédemment, le prêt de Pierre-Emile Hojbjerg à Marseille deviendra un transfert définitif cet été“, a précisé Tottenham. Le montant de l’opération s’élève à 13,5 millions d’euros, une somme convenue l’été dernier lors du prêt du joueur à l’OM.

Recruté dans le cadre d’un été ambitieux, aux côtés de Mason Greenwood et Adrien Rabiot, Hojbjerg faisait partie des priorités de l’intersaison 2024 pour renforcer l’entrejeu marseillais.

We can confirm the departures of Fraser Forster, Sergio Reguilon and Alfie Whiteman following the conclusion of their contracts, while Timo Werner departs following the conclusion of his loan spell.

Thank you for your service and all the best for the future, lads 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 31, 2025