Mercato OM : Tout était réglé… Hojbjerg refuse le deal ?

Le transfert de Pierre-Emile Højbjerg à Newcastle est finalement annulé, selon Fabrizio Romano. L’OM espérait vendre son milieu de terrain pour environ 15 M€ et alléger sa masse salariale. Mais le joueur a refusé la proposition du club anglais, malgré l’accord de Newcastle pour répondre aux exigences marseillaises.

Højbjerg refuse Newcastle

Nouveau retournement dans le dossier Pierre-Emile Højbjerg. Alors que Newcastle était prêt à payer le montant demandé par l’Olympique de Marseille, le transfert ne se fera finalement pas.

« Le transfert de Pierre Emile Højbjerg à Newcastle est actuellement ANNULÉ suite à de nouvelles discussions au cours des dernières heures. Newcastle était prêt à payer ce qu’OM voulait mais Højbjerg a décidé de refuser la proposition. »

Selon Fabrizio Romano, le choix du milieu de terrain danois a donc fait capoter l’opération. Le montant de 15 M€ avait été évoqué pour cette vente, qui aurait également permis à l’OM de se séparer d’un salaire important.

Une opération abandonnée

Ce refus constitue un coup d’arrêt pour Marseille, qui pouvait espérer récupérer une somme conséquente tout en réduisant sa masse salariale.

Pour autant, l’avenir de Højbjerg à l’OM n’est pas définitivement acté. La piste Newcastle est simplement abandonnée à ce stade. Le mercato étant toujours en cours, une nouvelle solution pourrait émerger.

Une chose est certaine selon les informations de Fabrizio Romano : Newcastle était disposé à satisfaire les demandes de l’OM, mais Højbjerg a refusé de rejoindre le club anglais.

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