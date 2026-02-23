Mercato OM : Tout proche de rejoindre Marseille l’été dernier, il serait disponible à 10M€ !

Un an après avoir décliné une approche de l’OM, Dani Ceballos pourrait redevenir une option estivale. Selon la presse espagnole, le milieu du Real Madrid serait désormais placé sur la liste des transferts. Une situation qui relance les spéculations autour du mercato OM.

Le Real Madrid prêt à vendre Dani Ceballos

Le nom de Dani Ceballos refait surface dans l’actualité du mercato. D’après les informations de Defensa Central, le Real Madrid aurait pris une décision claire concernant l’international espagnol : un départ serait envisagé lors du prochain mercato estival.

Le média espagnol affirme que la direction madrilène ne compterait plus sur le joueur et aurait fixé un prix de vente avoisinant les 10 millions d’euros. Defensa Central évoque également une volonté du club de faciliter son transfert, sans poser d’obstacles majeurs.

Ces éléments interviennent dans un contexte sportif délicat pour le milieu de terrain, régulièrement évoqué dans les analyses de la presse ibérique ces derniers mois. Toutefois, aucune communication officielle du Real Madrid n’a confirmé cette position à ce stade.

Une piste crédible pour l’OM ?

L’OM avait déjà tenté de recruter Dani Ceballos l’été dernier. Le dossier avait été bien avancé avant que le joueur ne décide finalement de rester en Espagne. Un revirement qui avait conduit le club marseillais à explorer d’autres profils pour renforcer son entrejeu.

À un tarif annoncé de 10 millions d’euros, le joueur pourrait théoriquement représenter une opportunité intéressante pour un club de Ligue 1 cherchant à densifier son milieu. Son expérience européenne et son profil technique correspondent à des besoins régulièrement identifiés dans les analyses tactiques autour de l’OM.

❌ Dani Carvajal explique pourquoi Dani Ceballos n’est pas allé à l’OM ! “J’ai énormément confiance en lui, c’est plus une question pour lui, mais il semblait qu’il allait aller à Marseille. Ils parlaient et à la fin l’affaire est tombée à l’eau parce que l’entraîneur lui a… pic.twitter.com/ugZT0HnHZy — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 2, 2025



Reste néanmoins la question de la stratégie sportive marseillaise. Medhi Benatia, impliqué dans la structuration du secteur sportif, et la direction olympienne pourraient privilégier d’autres priorités. Par ailleurs, le contexte institutionnel du club, marqué par le départ de Pablo Longoria, pourrait influencer les orientations du prochain mercato.

À ce stade, aucun élément ne permet de confirmer un intérêt renouvelé de l’OM pour Dani Ceballos. Le dossier demeure donc à suivre, principalement au regard des décisions officielles du Real Madrid et des choix stratégiques marseillais.