Mercato OM : Tout proche de signer l’été dernier, Zhegrova ne s’en sort pas !

L’été dernier, l’Olympique de Marseille avait jeté son dévolu sur Edon Zhegrova, l’ailier kosovar alors sous contrat avec le LOSC. Le joueur, séduit par l’intérêt marseillais, semblait proche de rejoindre la Canebière avant de finalement opter pour un transfert à la Juventus Turin. Quelques mois plus tard, force est de constater que ce choix n’a pas encore porté ses fruits.

Un départ vers l’Italie qui tourne au calvaire

Arrivé dans le Piémont à l’été 2024 contre environ 15 millions d’euros, l’ancien Lillois n’a toujours pas retrouvé son niveau physique. Son passage à Lille (26 buts, 18 passes décisives en 107 matchs) avait pourtant fait de lui l’un des ailiers les plus prometteurs de Ligue 1. Mais depuis son départ, Zhegrova vit une période délicate. Victime d’une blessure aux adducteurs en décembre 2024 avec le LOSC, il est resté éloigné des terrains pendant près de huit mois, un coup d’arrêt majeur dans sa progression.

Revenu à la compétition avec la Juve le 16 septembre dernier, le joueur de 26 ans n’a disputé que quelques minutes de jeu, sans parvenir à enchaîner. « Je suis très heureux et fier d’être à la Juve… Le club et le projet m’ont convaincu », déclarait-il à son arrivée. Depuis, la réalité est plus compliquée. Zhegrova n’a été aperçu que trois fois sous le maillot bianconero, souvent pour de simples entrées en fin de match.

Un joueur en manque de rythme

L’ancien entraîneur Igor Tudor, récemment limogé, ne cachait pas son inquiétude quant à l’état physique du Kosovar : « Il a ce problème : chaque fois qu’il essaie de pousser, ça recommence. Nous devons être prudents avec lui. » Ces propos traduisent la fragilité d’un joueur qui peine à retrouver le rythme de la compétition.

Annoncé comme une recrue majeure, Zhegrova est devenu un « cas » à Turin selon Tuttosport, qui soulignait dès octobre que son adaptation était freinée par ses douleurs récurrentes. Un constat amer pour la Juventus, qui comptait sur lui pour dynamiser un secteur offensif en manque de créativité.

🚨⚪️🔵 EXCL: Olympique Marseille open talks to sign Edon Zhegrova from Lille as new winger. Discussions ongoing on deal conditions, nothing done yet but concrete talks take place with OM. pic.twitter.com/WXaavYBFwL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2025

Désormais placé sous les ordres de Luciano Spalletti, appelé à succéder à Tudor, le Kosovar espère relancer sa carrière. L’entraîneur italien, connu pour son travail avec les ailiers – notamment Kvaratskhelia à Naples –, pourrait lui offrir une nouvelle chance.

À Marseille, où son profil technique et percutant plaisait déjà à Roberto De Zerbi, on suivra sans doute de près son évolution.