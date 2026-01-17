Mercato OM : Transfert définitif pour Pol Lirola !

L’Olympique de Marseille va officialiser dans les prochaines heures le transfert de Pol Lirola vers l’Hellas Verona, a confirmé le journaliste italien Gianluca Di Marzio. Le latéral droit espagnol de 28 ans, peu utilisé en Ligue 1 cette saison, s’apprête à quitter le club phocéen pour rejoindre la Serie A de Paolo Zanetti.

Un départ acté pour Lirola

.@HellasVeronaFC, fatta per l’arrivo di Pol Lirola dal Marsiglia. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 17, 2026

Selon les informations relayées ce samedi 17 janvier, l’Hellas Verona a trouvé un accord avec l’OM pour le transfert définitif de Pol Lirola.

Le latéral espagnol, qui avait rejoint Marseille en août 2021, n’entrait plus dans les plans de l’entraîneur Roberto De Zerbi et n’a disputé que 3 matchs de Ligue 1 avec l’OM cette saison.

Ce départ s’inscrit dans un mercato hivernal où l’OM a plusieurs dossiers à gérer, notamment après le transfert de jeunes joueurs cet hiver. Marseille devrait ainsi réduire sa masse salariale et libérer une place dans son effectif.

Remplaçant du remplaçant à l’OM

Pour l’Olympique de Marseille, ce transfert sera le deuxième après le départ de Vaz à la Roma lors de ce mercato d’hiver. Lirola, qui avait connu des passages en Serie A avec des clubs comme Sassuolo ou la Fiorentina avant d’arriver en Provence, retourne en Italie pour tenter de relancer sa carrière.

Sur le plan sportif, la décision de le laisser partir s’explique par le faible temps de jeu de Lirola sous De Zerbi cette saison, ainsi que par la stratégie de reconfiguration de l’effectif menée par la direction et l’entraîneur.

Du côté de Verona, l’arrivée de Lirola vient renforcer les options dans le couloir droit, un secteur crucial pour soutenir le plan de jeu de Paolo Zanetti en Serie A. Le club italien cherchait à consolider sa défense et profiter de l’expérience d’un joueur habitué au football italien.

Alors que ce transfert n’a pas encore été officialisé par les clubs concernés, plusieurs médias spécialisés italiens et français indiquent que l’opération devrait être finalisée dans les prochaines heures.

Pour l’OM, ce départ pourrait ouvrir la porte à de nouvelles rotations dans le secteur défensif ou à des renforts ciblés à d’autres postes si l’équipe estime nécessaire de compenser le départ du latéral espagnol. Le mercato est loin d’être terminé et les prochaines semaines s’annoncent décisives pour les Phocéens.