Mercato OM : Traoré et Greenwood ouvrent le grand chantier de la baisse de la masse salariale !

L’Olympique de Marseille entre dans une nouvelle phase de son mercato estival. Selon L’Équipe, les départs imminents d’Hamed Junior Traoré et de Mason Greenwood s’inscrivent dans une stratégie assumée : réduire fortement la masse salariale du club pour la saison 2026-2027.

Selon L’Équipe, les deux dossiers sont en passe d’aboutir. Hamed Junior Traoré est arrivé lundi soir à Gênes et doit passer sa visite médicale ce mardi avant de rejoindre le Genoa. Dans le même temps, Mason Greenwood n’a jamais été aussi proche de Fenerbahçe, toujours d’après le quotidien sportif.

L’OM accélère son plan d’économies

Ces deux départs répondent à un objectif clair. Selon L’Équipe, l’OM s’est engagé, au mois de juin, devant les instances compétentes à réduire drastiquement sa masse salariale.

Le quotidien explique que la masse salariale chargée du club doit passer de 163 millions d’euros, un niveau record atteint lors de la saison 2025-2026, à 94 millions d’euros. Une diminution de 69 millions d’euros qui impose plusieurs départs parmi les joueurs les mieux rémunérés de l’effectif.

Dans cette logique, les salaires de Traoré et Greenwood représentent des économies importantes. L’Équipe estime la rémunération d’Hamed Junior Traoré à 320 000 euros brut par mois. Concernant Mason Greenwood, le quotidien rappelle les informations publiées en avril dernier, selon lesquelles l’attaquant anglais percevrait 450 000 euros brut mensuels.

Hamed Junior Traoré en route vers le Genoa

Selon L’Équipe, Hamed Junior Traoré va être prêté au Genoa pour une saison avec une option d’achat fixée à 8 millions d’euros.

Arrivé à Marseille durant l’été 2025 en provenance de Bournemouth dans le cadre d’un prêt assorti d’une obligation d’achat de 8 millions d’euros pour 50 % des droits du joueur, l’international ivoirien n’a jamais réellement réussi à s’imposer.

Freiné par plusieurs blessures, il n’a montré que de rares éclairs sous le maillot olympien. L’Équipe rappelle notamment sa prestation remarquée lors du Trophée des champions face au Paris Saint-Germain, le 8 janvier 2026.

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Greenwood également sur le départ

L’autre dossier chaud concerne Mason Greenwood. Selon L’Équipe, l’ancien attaquant de Manchester United se rapproche de plus en plus de Fenerbahçe.

Si les modalités de son transfert ne sont pas encore précisées, son départ permettrait lui aussi à l’OM d’alléger significativement sa masse salariale.

À ce stade du mercato, L’Équipe présente ainsi ces deux opérations comme les premières concrétisations de la politique de réduction des coûts engagée par les dirigeants marseillais, qui cherchent à remodeler leur effectif tout en retrouvant un équilibre financier.