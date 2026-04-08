Mercato OM : trois achats actés, plusieurs départs déjà scellés

À l’approche du mercato estival, l’Olympique de Marseille avance avec des certitudes concernant ses joueurs prêtés. Selon les informations de RMC Sport, plusieurs dossiers sont déjà tranchés, entre transferts définitifs et retours programmés. Une situation qui s’inscrit dans un contexte sportif encore incertain pour le club marseillais.

Trois joueurs prêtés définitivement conservés par l’OM

L’Olympique de Marseille a déjà acté la levée de plusieurs options d’achat obligatoires. Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Timothy Weah vont ainsi devenir pleinement des joueurs du club. Le défenseur argentin coûtera environ 18 millions d’euros, contre un peu plus de 7 millions pour le milieu ivoirien et 13 millions pour l’international américain.

Ces investissements traduisent une volonté de continuité malgré des performances contrastées. Facundo Medina, parfois irrégulier cette saison, conserve la confiance de l’OM, notamment en raison de sa mentalité et de son potentiel, malgré des pépins physiques. Le cas de Hamed Junior Traoré suscite davantage d’interrogations : freiné par les blessures, il n’a été titularisé qu’à cinq reprises en Ligue 1 et devra confirmer.

À l’inverse, Timothy Weah s’est imposé comme l’une des satisfactions majeures du mercato marseillais. Sa polyvalence et sa régularité ont convaincu les dirigeants, qui comptent sur lui pour la suite du projet.

Des retours actés et un dossier sensible en défense

D’autres prêts ne déboucheront pas sur des transferts. Ethan Nwaneri, prêté sans option d’achat, retournera à Arsenal à l’issue de la saison. Peu utilisé comme titulaire, il pourrait néanmoins jouer un rôle en sortie de banc dans la course à la Ligue des champions.

Le dossier Arthur Vermeeren est également tranché. Malgré quelques promesses à l’automne, le milieu belge ne sera pas conservé par l’Olympique de Marseille. Son option d’achat, estimée à environ 20 millions d’euros, est jugée trop élevée au regard de ses performances. Il devrait donc retourner au RB Leipzig.

Enfin, la situation de Benjamin Pavard semble scellée. Arrivé avec un statut important, l’international français n’a pas répondu aux attentes. Ses prestations insuffisantes et les critiques récurrentes rendent très improbable une levée de son option d’achat, estimée à 15 millions d’euros. Sauf retournement de situation, son avenir s’écrit loin de l’OM.

Dans un contexte où la qualification en Ligue des champions influencera fortement la stratégie du club, ces premières décisions offrent néanmoins une base claire pour le futur effectif marseillais.