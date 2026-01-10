Mercato OM : trois dossiers brûlants cette semaine, ça s’accélère à Marseille

Le mercato de l’OM continue de s’animer en coulisses. Entre jeunes talents très convoités en Europe et dossiers sensibles en interne, l’Olympique de Marseille est au cœur de plusieurs mouvements stratégiques. Voici les trois informations majeures à retenir cette semaine, qui dessinent déjà les contours du projet marseillais.

1. L’OM cité sur la piste Joel Sebastian Romero

Selon TuttoMercatoWeb, l’OM fait partie des clubs européens qui surveillent la situation de Joel Sebastian Romero, ailier colombien de 19 ans évoluant à l’America de Cali. Considéré comme l’un des jeunes profils sud-américains les plus suivis du moment, le joueur attire une forte concurrence internationale.

Le média italien précise que Flamengo serait le club le plus avancé, avec des discussions autour d’un prêt assorti d’une option d’achat. À ce stade, aucune offre officielle n’est évoquée côté marseillais : l’OM est en veille active, sans démarche formalisée confirmée.

2. Ognjen Ugresic suivi par l’OM, concurrence italienne intense

Autre dossier jeune et très disputé : Ognjen Ugresic, milieu de terrain de 19 ans du Partizan Belgrade. D’après Gianluca Di Marzio, l’OM suit attentivement le joueur, au même titre que Parme, la Fiorentina et Bologne.

Le Partizan a fixé une clause libératoire à 15 millions d’euros, preuve de la valeur accordée à son talent. Aucune offre officielle n’a encore été formulée, mais l’OM s’inscrit clairement dans une stratégie d’anticipation, sur un marché où la concurrence est déjà bien installée.

3. Højbjerg : la Juve insiste, l’OM ferme la porte

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus continue de surveiller Pierre-Emile Højbjerg. Le quotidien italien évoque une tentation de départ du milieu danois, ainsi qu’un certain malaise grandissant.

Côté marseillais, la position est très claire : aucun départ n’est envisagé cet hiver. Le vice-capitaine est considéré comme un élément central du projet sportif, et aucune offre officielle n’a été reçue. L’OM refuse toute discussion dans ce mercato hivernal.

Ce qu’il faut retenir

L’OM observe deux jeunes talents très courtisés (Romero et Ugresic)

Aucune offensive concrète confirmée , mais une veille stratégique assumée

Højbjerg reste intransférable malgré l’intérêt de la Juventus

Le mercato OM s’annonce animé, mais maîtrisé, avec une ligne directrice claire : anticiper l’avenir sans fragiliser l’équilibre actuel de l’effectif.