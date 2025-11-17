Mercato OM : Trois profils défensifs ciblés pour sécuriser l’hiver marseillais ?

L’Olympique de Marseille avance avec prudence dans un contexte défensif particulièrement délicat. Touché par une pubalgie persistante, Nayef Aguerd inquiète la direction, qui redoute une absence prolongée au pire moment : en plein hiver, avec la Ligue des Champions, un calendrier chargé et les échéances à venir avec le Maroc.

Pour éviter de se retrouver démuni, Pablo Longoria et Mehdi Benatia auraient activé plusieurs pistes, selon les informations d’Africa Foot. Trois profils se dégageraient aujourd’hui.

À noter toutefois un point essentiel : Sacha Boey n’est pas un défenseur central. Polyvalent, il peut dépanner dans l’axe, mais son poste naturel reste celui de latéral droit. Autre donnée importante : Roberto De Zerbi va bientôt récupérer Balerdi et Medina, deux retours majeurs susceptibles de changer les priorités du mercato.

1. Sacha Boey pour concurrencer Murillo ?

Recruté par le Bayern Munich pour 30 millions d’euros en janvier 2024, le joueur de 25 ans traverse une période compliquée en Allemagne. Boey n’a jamais réussi à s’imposer et figurerait aujourd’hui parmi les potentiels départs. Sa valeur serait tombée à environ 18 millions d’euros, ce qui en ferait une opportunité de marché.

Polyvalent, énergique et habitué au haut niveau (Galatasaray, Bayern), il correspond bien au style recherché par De Zerbi. Mais son profil n’en fait pas un pur défenseur central, ce qui peut influencer la réflexion olympienne.

2. Ismaël Doukouré, dossier onéreux

À 22 ans, le Strasbourgeois est considéré comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du championnat. Polyvalent, capable d’évoluer en défense centrale, à droite ou même en milieu défensif, il présente exactement le type de profil que De Zerbi apprécie : technique, intelligent, capable d’évoluer dans un système flexible.

Valorisé autour de 18 millions d’euros, Doukouré s’inscrirait davantage dans un projet à moyen terme. Son adaptation serait immédiate puisqu’il connaît parfaitement la Ligue 1.

3. Axel Disasi, une option déjà évoquée cet été…

En difficulté à Chelsea, où il n’a disputé aucune minute cette saison, Axel Disasi pourrait être tenté par un départ temporaire pour relancer sa carrière. Puissant (1m91), rapide et expérimenté, il possède un vécu solide en Ligue des Champions et en Ligue 1.

Cependant, avec un contrat jusqu’en 2029 et un transfert initial à 45 millions d’euros, Chelsea privilégierait un prêt avec prise en charge partielle du salaire. Son cas reste donc délicat à négocier.