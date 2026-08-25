Mercato OM : Ulisses Garcia vers un nouveau départ ? En Liga ?

Le mercato de l’Olympique de Marseille pourrait encore bouger dans le sens des départs. Selon le journaliste Matteo Moretto, le Racing Santander négocie l’arrivée d’Ulisses Garcia, latéral gauche international suisse de l’OM.

Le Racing Santander avance sur Garcia

L’avenir d’Ulisses Garcia pourrait s’écrire en Espagne.

Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, le Racing Santander est actuellement en négociations pour recruter le défenseur de l’Olympique de Marseille.

« Le Racing de Santander négocie l’arrivée d’Ulisses Garcia, arrière gauche international suisse de l’OM. Joueur de 30 ans, avec une expérience internationale et un parcours en Ligue 1, Bundesliga, Serie A et compétitions européennes. La saison passée, il était prêté à Sassuolo. »

À 30 ans, le Suisse possède effectivement une expérience importante au plus haut niveau. Après avoir évolué dans plusieurs championnats européens, il avait passé la saison dernière en prêt à Sassuolo.

Une nouvelle sortie possible pour l’OM

Le dossier Garcia s’inscrit pleinement dans l’opération dégraissage menée actuellement par l’OM. Le club marseillais doit encore réduire sa masse salariale et enregistrer plusieurs départs avant de pouvoir accélérer sur les renforts attendus par Bruno Genesio.

Garcia fait partie des joueurs susceptibles de trouver un point de chute dans cette dernière ligne droite du mercato. Un départ vers le Racing Santander permettrait donc à Marseille de poursuivre l’allègement de son effectif. D’autant que Genesio semble vouloir s’appuyer sur le jeune Alexi Koum à ce poste en doublure d’Emerson.

À ce stade, Matteo Moretto évoque des négociations en cours, sans faire état d’un accord définitif entre les différentes parties. Les prochains jours pourraient donc être décisifs pour le latéral suisse, alors que l’OM cherche toujours à débloquer son mercato avant la fermeture du marché.