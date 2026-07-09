Mercato OM : Un accord avec un premier virement de 25M€ pour Greenwood ?

Selon La Provence, qui relaie des informations venues de Turquie, un accord aurait été trouvé en début de semaine entre l’OM et Fenerbahçe pour le transfert de Mason Greenwood. Le club stambouliote accepterait de s’aligner sur les exigences financières marseillaises, mais un dernier point empêcherait encore l’opération d’être finalisée.

Un accord à 50 M€ évoqué par une source turque

Le dossier Mason Greenwood pourrait connaître une nouvelle avancée. D’après La Provence, qui cite une source turque, Fenerbahçe aurait trouvé un accord de principe avec l’Olympique de Marseille en début de semaine.

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Selon le quotidien régional, le club serait disposé à verser les 50 millions d’euros réclamés par les dirigeants marseillais pour l’attaquant anglais. Il ne s’agit toutefois pas d’un paiement intégral immédiat.

Toujours selon La Provence, le montant serait réglé en deux versements : une première moitié serait payée dès la signature de l’opération, tandis que les 25 millions d’euros restants seraient versés ultérieurement.

L’OM attend des garanties avant de conclure ?

Si le montant proposé correspondrait aux attentes de l’OM, un obstacle demeurerait avant une éventuelle finalisation du dossier.

Selon La Provence, les dirigeants marseillais souhaiteraient obtenir des garanties bancaires concernant le second versement prévu dans cette formule de paiement. Le quotidien précise que les responsables de Fenerbahçe travailleraient actuellement à réunir ces garanties afin de sécuriser l’opération.

À ce stade, aucun accord officiel n’a été annoncé par les deux clubs. Les informations relayées par La Provence reposent sur une source turque et doivent donc être considérées comme des éléments de négociation en cours, dans l’attente d’une éventuelle confirmation officielle.