Mercato OM : “Un accord était tout proche… Sur le coup, j’étais vraiment en colère !”

Très proche de rejoindre l’Olympique de Marseille lors du mercato estival, Joel Ordoñez est finalement resté au Club Bruges. Dans un entretien accordé au quotidien belge Het Nieuwsblad, le défenseur équatorien de 21 ans est revenu sur cet épisode marquant de l’été dernier et sur la frustration qu’il a dû digérer avant de poursuivre sa progression en Belgique.

Un départ vers l’OM qui semblait imminent

Durant le mercato d’été, Joel Ordoñez a été tout près de s’engager avec l’Olympique de Marseille. Les discussions entre le club phocéen et le Club Bruges étaient alors avancées, au point que le défenseur central se projetait déjà en Ligue 1.

Dans une interview accordée au média belge Het Nieuwsblad, le joueur équatorien a confirmé la proximité d’un accord au moment des négociations : « Je pensais aller à Marseille à ce moment-là, oui. Un accord était tout proche. »

Finalement, le transfert n’a pas abouti et le défenseur est resté en Jupiler Pro League. Cette situation a été difficile à accepter dans un premier temps pour le jeune international équatorien, qui reconnaît avoir vécu une période agitée après l’échec des discussions. « Sur le coup, j’étais vraiment en colère, oui. Ces dernières semaines avaient été éprouvantes. J’ai su redresser la barre très vite. »

Une page tournée après sa prolongation au Club Bruges

Quelques mois après cet épisode, la situation de Joel Ordoñez s’est stabilisée. En septembre 2025, le défenseur a prolongé son contrat avec le Club Bruges jusqu’en juin 2030, une information confirmée par le club belge lors de l’annonce officielle de cette extension.

Avec le recul, le joueur assure aujourd’hui ne plus nourrir de regrets concernant son transfert manqué vers l’OM. « Je ne regrette plus ce transfert manqué et je suis simplement heureux d’être ici. Tout arrive pour une raison. »

Toujours âgé de 21 ans, Joel Ordoñez reste l’un des défenseurs les plus prometteurs du championnat belge. Selon la base de données spécialisée Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 28 millions d’euros.