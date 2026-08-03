Mercato OM : Un accord trouvé pour un prêt de Nayef Aguerd… mais le joueur doit trancher !

L’Olympique de Marseille avance vers une solution pour le départ de Nayef Aguerd. Selon FootMercato, le club phocéen est proche d’un accord avec Al-Sadd autour d’un prêt payant assorti d’une option d’achat automatique. Reste désormais à savoir si le défenseur marocain acceptera de quitter l’Europe pour rejoindre le Qatar.

L’Olympique de Marseille poursuit son travail pour réduire sa masse salariale et améliorer sa situation financière. Alors que le club phocéen doit trouver des solutions dans le sens des départs, le dossier Nayef Aguerd pourrait connaître une avancée importante dans les prochains jours.

Selon les informations de FootMercato, l’OM est tout proche de trouver un accord avec Al-Sadd pour le transfert du défenseur central marocain. Le club qatari s’intéresse au joueur depuis plusieurs semaines et aurait pris une longueur d’avance dans ce dossier.

Toutefois, l’opération n’est pas encore totalement finalisée. Après un éventuel accord entre les deux clubs, Al-Sadd devra également convaincre Nayef Aguerd, qui reste sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2030.

Un prêt payant avec une option d’achat automatique

Le montage envisagé entre l’OM et Al-Sadd serait composé d’un prêt payant de 4 millions d’euros, accompagné d’une option d’achat automatique estimée à 11 millions d’euros, selon FootMercato.

Cette formule représenterait une évolution dans la stratégie marseillaise. Dans un premier temps, les dirigeants de l’Olympique de Marseille privilégiaient un transfert définitif afin d’obtenir rapidement des liquidités. Les difficultés rencontrées sur le marché auraient toutefois conduit le club à envisager une autre solution.

Avec ce prêt payant et cette option d’achat automatique, l’OM pourrait ainsi sécuriser une opération dont le montant global atteindrait 15 millions d’euros, sous réserve de la finalisation des différents accords.

Le départ de Nayef Aguerd permettrait également au club phocéen d’alléger sa masse salariale, un objectif important dans la gestion actuelle de l’effectif.

Une clause à 15 millions d’euros expirée

Lors de son arrivée à Marseille, Nayef Aguerd avait négocié une clause particulière. Jusqu’au 31 juillet, le défenseur pouvait quitter l’OM contre une indemnité de 15 millions d’euros, payable en une seule fois.

Cette possibilité n’a finalement pas été activée. Malgré cela, l’international marocain est resté suivi sur le marché des transferts.

Le Stade Rennais, où Nayef Aguerd a évolué entre 2020 et 2022, s’était notamment renseigné sur la possibilité d’un retour. Le club breton n’est toutefois pas parvenu à faire avancer le dossier.

À 30 ans, le défenseur compte 64 sélections avec le Maroc et reste sous contrat de longue durée avec l’Olympique de Marseille.

Nayef Aguerd doit encore donner son accord

L’accord entre l’OM et Al-Sadd ne suffira pas à conclure l’opération. Le club qatari devra désormais trouver un terrain d’entente avec Nayef Aguerd, dont la décision sera déterminante.

Le défenseur devra notamment choisir entre la poursuite de sa carrière en Europe et un départ vers le championnat qatari. Son état physique pourrait également constituer un élément à prendre en compte, alors qu’il a été régulièrement touché par des blessures au cours de la saison dernière.

D’autres clubs se seraient également renseignés sur la situation de l’international marocain. Pour l’heure, Al-Sadd apparaît néanmoins comme le club le plus avancé dans les discussions.

Le dossier reste donc ouvert. L’Olympique de Marseille espère désormais parvenir rapidement à une conclusion, tandis que l’avenir de Nayef Aguerd dépendra de l’accord que le joueur pourra trouver avec le club qatari.