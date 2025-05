Mercato OM : Un ailier droit inclus dans le deal pour Luis Henrique ?

Luis Henrique devrait bel et bien partir cet été en direction de l’Inter Milan. Mais si pour l’instant les dirigeants ne sont pas encore parvenus à un accord, un joueur pourrait être inclus par les Nerazzurri afin de faire baisser le montant de l’opération.

Luis Henrique aura réalisé une saison plus que convaincante du côté de l’OM. Lui qui n’était plus attendu après son retour de prêt la saison dernière, se sera finalement imposé jusqu’à devenir un des joueurs les plus décisifs de Marseille cette année. Jouant les 33 matchs de Ligue 1 à Marseille, le brésilien aura marqué sept fois et délivré huit passes décisives. De quoi attirer l’attention de gros clubs européens.

Et depuis plusieurs semaines, c’est le club de l’Inter Milan qui serait passé à l’attaque pour le jeune ailier. Le club finaliste de la Ligue des Champions serait même déjà parvenu à un accord avec le joueur autour d’un salaire d’environ 2 millions d’euros par an. Le club se montre également insistant car il souhaiterait compter sur Luis Henrique pour participer à la coupe du monde des clubs, commençant le 14 juin.

A lire aussi : Mercato OM : Benatia vise ce jeune latéral droit pur concurrencer Murillo ?

Tajon Buchanan inclus dans le deal ?

Et d’après des information du média Team Talk, l’Inter aurait tenté d’inclure un de ses joueurs dans l’opération afin de baisser le prix ! Car si l’OM réclame au minimum 30 millions d’euros pour son joueur, les Nerazzurri ne souhaitent pas dépasser les 25 millions. Revenu de prêt, c’est donc l’ailier Tajon Buchanan qui aurait été proposé aux dirigeants olympiens. Une solution qui ne serait pas envisagé par l’OM, qui privilégie un transfert sec.

L’ailier canadien avait été envoyé du côté de Villarreal où il n’avait pas inscrit le moindre but en 11 matchs. Et alors que d’autre club, comme le Bayern Munich, suivraient le dossier de près, il est peu probable que l’OM accepte de baisser ses exigences, alors que le club compte sur cette vente pour renflouer ses caisses. Un dénouement sur ce dossier devrait toutefois rapidement arrivé, afin d’envisager la suite du mercato l’esprit plus libre.