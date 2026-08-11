Mercato OM : un ailier marocain pour le poste d’ailier droit ?

L’Olympique de Marseille s’intéresse à Ilias Akhomach, selon les informations relayées par AS. L’ailier droit marocain de 22 ans, sous contrat avec Villarreal jusqu’en juin 2028, figure parmi les pistes étudiées pour anticiper la succession de Mason Greenwood. Mais le club espagnol ne semble pas disposé à laisser partir son joueur cet été.

L’OM pense à Ilias Akhomach

Selon AS, l’OM fait partie des deux prétendants pour Ilias Akhomach, également suivi par l’Espanyol Barcelone. L’ailier sort d’une saison compliquée, marquée notamment par un prêt au Rayo Vallecano après une première partie d’exercice mitigée avec Villarreal.

Le Marocain a terminé la saison avec 2 buts et 3 passes décisives en 31 apparitions, toutes compétitions et tous clubs confondus.

Villarreal ne veut pas le laisser partir

Évalué à 12 millions d’euros par Transfermarkt, Ilias Akhomach dispose encore d’un contrat avec Villarreal jusqu’en 2028. Surtout, le club espagnol « compte » sur son joueur cette saison et n’aurait pas l’intention de le laisser partir lors de ce mercato.

La piste apparaît donc compliquée pour l’Olympique de Marseille, qui continue néanmoins d’explorer le marché pour trouver le potentiel successeur de Mason Greenwood.

D’autres hypothèses circulent également, notamment celle d’un possible chassé-croisé avec Cengiz Ünder. À ce stade, aucune piste ne permet toutefois d’affirmer qui remplacera l’Anglais, meilleur buteur de l’OM depuis 2024.