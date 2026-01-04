Mercato OM : Un ancien de la Masia relancé ?

En fin de contrat en juin prochain au Celta Vigo, Óscar Mingueza attire toujours l’attention de l’Olympique de Marseille, prêt à profiter de sa situation contractuelle pour tenter un coup ambitieux sur le marché.

Le mercato ne se limite pas aux arrivées immédiates. À Marseille, les dirigeants travaillent aussi sur des profils libres ou en passe de le devenir, et Óscar Mingueza en fait clairement partie. Selon les informations d’Estadio ED, l’OM reste très attentif à la situation du défenseur espagnol, passé par Barcelone dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. Une configuration idéale pour un club désireux de renforcer son effectif sans indemnité de transfert, tout en offrant au joueur un salaire plus élevé pour faire la différence.

À 25 ans, Mingueza représente un profil expérimenté, déjà habitué aux exigences du haut niveau. Polyvalent, capable d’évoluer dans plusieurs rôles défensifs, il correspond à ce que recherche l’OM. Un joueur fiable, mature, et prêt à s’inscrire dans un projet compétitif.

Une vraie carte à jouer pour l’OM ?

La piste Mingueza est toutefois loin d’être exclusive. Le défenseur espagnol ne manque pas de prétendants. Aston Villa, West Ham, Newcastle, mais aussi l’Atalanta, l’AC Milan et Como suivent également son dossier de près. Une concurrence relevée, preuve que le joueur bénéficie d’une cote solide sur le marché européen.

Pour autant, Marseille peut avancer des arguments forts. Un temps de jeu conséquent, un rôle important dans le projet sportif et la perspective d’un championnat très exposé peuvent peser dans la balance. Le club phocéen semble prêt à jouer cette carte, en misant sur l’opportunité contractuelle et sur un projet attractif pour convaincre le joueur.

L’intérêt de l’OM pour Mingueza n’est pas nouveau, et le fait qu’il soit libre dans quelques mois renforce naturellement cette piste. Dans un contexte où chaque décision compte, Marseille explore toutes les options intelligentes, et celle-ci en fait clairement partie. Reste désormais à savoir si l’OM passera à l’offensive au bon moment et s’il saura devancer une concurrence nombreuse. Une chose est sûre, Óscar Mingueza est un nom à suivre de très près dans les semaines à venir sur la Canebière.