Mercato OM : un ancien protégé de Genesio revient dans les discussions !

L’OM continue d’explorer plusieurs profils pour renforcer son secteur offensif. Selon les informations de Foot Mercato, le nom de Martin Terrier a été évoqué au sein de la direction marseillaise, même si aucune démarche concrète n’a encore été engagée.

Martin Terrier étudié par l’OM

Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en juin 2029, Martin Terrier pourrait effectuer son retour en Ligue 1 cet été. L’attaquant français de 29 ans serait notamment en discussions avec le Stade Rennais, club où il avait inscrit 51 buts et délivré 24 passes décisives en 141 rencontres.

L’OM suivrait également sa situation. D’après Foot Mercato, son nom est revenu dans les échanges menés par les décideurs olympiens au sujet du mercato. À ce stade, Marseille n’aurait toutefois pas avancé concrètement sur ce dossier. Aucun contact officiel avec Leverkusen, aucune offre et aucune négociation ne sont annoncés.

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Depuis son transfert en Allemagne contre environ 20 millions d’euros en 2024, Martin Terrier a marqué 7 buts et délivré 3 passes décisives en 44 matches. Son passage au Bayer a été perturbé par une rupture du tendon d’Achille en 2025, puis par une blessure à l’ischio-jambier en mars dernier.

Genesio connaît parfaitement son profil

La piste Terrier présente un lien direct avec Bruno Genesio. Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille avait dirigé l’attaquant à Rennes entre 2021 et 2023 et apprécierait toujours particulièrement son profil.



Selon Foot Mercato, Genesio ne serait pas opposé à l’idée de retrouver son ancien joueur à Marseille. La polyvalence de Terrier, capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, pourrait correspondre aux besoins offensifs de l’effectif olympien.

Le Stade Rennais semble néanmoins plus avancé puisque des discussions seraient déjà engagées avec le joueur. Pour l’instant, l’intérêt de l’OM reste donc au stade de la réflexion interne.