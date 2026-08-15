Mercato OM : un Argentin si Hojbjerg file en Italie ?

L’Olympique de Marseille continue d’explorer plusieurs pistes pour renforcer son milieu de terrain. Selon Pete O’Rourke, l’OM suit de près Santiago Hezze, milieu défensif argentin de l’Olympiakos, dont la progression attire déjà plusieurs clubs européens.

L’OM garde un œil sur Santiago Hezze

Le mercato marseillais reste conditionné par plusieurs départs, mais la direction continue de préparer la suite.

Selon Pete O’Rourke, l’OM surveille Santiago Hezze, milieu défensif argentin de 24 ans qui évolue à l’Olympiakos. Formé à Huracán, le joueur a rejoint le club grec en 2023. Depuis son arrivée, sa progression a été importante et sa valeur marchande a nettement augmenté.

Selon Transfermarkt, Santiago Hezze est aujourd’hui estimé à environ 14 millions d’euros, contre 4 millions auparavant.

Le milieu argentin possède également une expérience internationale. Il a participé avec l’Argentine aux Jeux Olympiques de Paris 2024, compétition au cours de laquelle son équipe a été éliminée en quarts de finale par la France.

Villarreal et la Juventus également intéressés

Le dossier ne s’annonce toutefois pas simple pour l’Olympique de Marseille.

Toujours selon les informations rapportées par Pete O’Rourke, Villarreal et la Juventus surveillent également la situation de Hezze. Des clubs de Premier League auraient eux aussi pris des renseignements, sans qu’une offre concrète n’ait encore été formulée.

Cette concurrence confirme la cote grandissante du joueur sur le marché européen.

Le nom de Santiago Hezze vient donc s’ajouter à la liste des profils étudiés par la direction marseillaise, alors que le club doit encore vendre avant de pouvoir avancer plus franchement sur ses prochains recrutements.