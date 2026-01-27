Mercato OM : Un autre club tente sa chance pour Ulisses Garcia !

Selon des informations venues d’Italie, le mercato de l’Olympique de Marseille s’anime autour d’Ulisses Garcia. Le club de Sassuolo aurait engagé des discussions avec l’OM pour le latéral suisse, dans un contexte de besoins défensifs côté italien.

Sassuolo insiste après le dossier Koné

Le mercato estival continue de faire bouger les lignes autour de l’Olympique de Marseille. D’après le journaliste italien Antonio Parrotto, qui s’exprime pour Tuttomercatoweb, le club de Sassuolo est revenu à la charge auprès de l’OM après avoir déjà travaillé avec le club phocéen sur le dossier Koné. Cette fois, c’est Ulisses Garcia qui se retrouve au centre des échanges.

Selon le journaliste italien, « Après avoir recruté Koné, Sassuolo tente à nouveau sa chance avec l’Olympique de Marseille. Des contacts directs sont en cours avec Ulisses Garcia : les Neroverdi recherchent un remplaçant à Doig suite à la blessure de Candé. Les bonnes relations entre les deux clubs pourraient faciliter le transfert… ». Ces éléments sont à ce stade présentés comme des informations issues de sources italiennes, sans confirmation officielle des clubs concernés.

Arrivé à Marseille avec un statut de rotation, Ulisses Garcia fait partie des profils observés sur le marché. Le latéral gauche international suisse a connu une intégration progressive sous les couleurs de l’OM, dans un effectif en reconstruction sous la direction de Roberto De Zerbi.

Un dossier à suivre dans un mercato surveillé

Du côté marseillais, aucun commentaire public n’a été formulé concernant ces contacts évoqués par la presse italienne. L’OM reste attentif à l’équilibre de son effectif, notamment sur les postes défensifs, alors que le club dispute plusieurs compétitions et doit gérer la profondeur de banc.

Il #Sassuolo dopo aver ingaggiato Koné ci riprova con l’Olympique Marsiglia. Contatti diretti per Ulisses Garcia: i neroverdi cercano un vice-Doig dopo l’infortunio di Candé. I buoni rapporti tra i due club potrebbero favorire l’operazione di #calciomercato #TeamOM @sassuolonews pic.twitter.com/cD9eeMRdon — Antonio Parrotto (@AntonioParr8) January 27, 2026



Pour Sassuolo, la recherche d’un latéral gauche s’inscrirait dans une logique de remplacement, toujours selon les informations relayées par Tuttomercatoweb. Le nom d’Ulisses Garcia apparaît ainsi comme une option étudiée, en raison de son profil et de sa disponibilité potentielle sur le marché.

Les relations jugées positives entre l’Olympique de Marseille et Sassuolo sont également mises en avant par le journaliste italien, sans que cela ne préjuge de l’issue du dossier. À ce stade, aucun montant, aucune offre formelle ni calendrier précis n’ont été évoqués publiquement.

Dans un mercato où l’OM se montre actif mais prudent, ce dossier illustre l’intérêt de clubs étrangers pour des joueurs de l’effectif marseillais. Les prochains jours permettront de savoir si ces contacts se concrétisent ou s’ils restent au stade de simples discussions exploratoires, telles que rapportées par la presse italienne.