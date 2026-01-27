Mercato OM : Un autre départ tout proche en plus de celui de Maupay !

Alors que l’attaquant Neal Maupay est tout proche de filer au FC Séville, le jeune milieu de terrain Darryl Bakola devrait quitter l’Olympique de Marseille dans les prochains jours pour rejoindre Strasbourg. Selon les informations confirmées par La Provence, un accord est en bonne voie pour un transfert vers le Racing, propriété du consortium BlueCo, alors que le joueur est encore sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027.

L’OM poursuit la cession de ses jeunes éléments

L’Olympique de Marseille continue de faire évoluer sa politique concernant ses jeunes issus du centre de formation. Après le transfert de Robinío Vaz à l’AS Roma pour un montant de 22 millions d’euros hors bonus, le club phocéen s’apprête à enregistrer le départ d’un autre minot prometteur. À seulement 18 ans, Darryl Bakola est désormais tout proche de s’engager avec Strasbourg.

Milieu de terrain formé à l’OM, le Francilien dispose pourtant d’un contrat courant jusqu’en juin 2027. Champion de France U17 et vainqueur de la Coupe Gambardella 2024, Bakola faisait partie des profils les plus suivis du centre de formation marseillais. Son avenir semblait initialement s’inscrire sur la durée à Marseille, mais la situation a rapidement évolué au fil de la saison.

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Darryl Bakola a disputé 12 rencontres toutes compétitions confondues, dont une titularisation remarquée en Ligue des champions face à Newcastle. Un temps de jeu jugé insuffisant par l’entourage du joueur, qui a très tôt envisagé un départ afin de poursuivre sa progression dans un environnement offrant davantage de perspectives immédiates.

Strasbourg et BlueCo, un projet jugé attractif par Bakola ?

Avant même que l’OM ne formule officiellement une première offre de prolongation, début octobre, le joueur et son entourage avaient ouvert la porte à un nouveau challenge. Plusieurs clubs étrangers, notamment en Allemagne, s’étaient positionnés. À l’approche de la fin du mercato hivernal, c’est finalement Strasbourg qui devrait conclure le dossier, comme l’avait révélé Le Phocéen.

Mercato OM : Choix polémique, avenir… le gros point sur Mason Greenwood ! – https://t.co/hkowgWSMLz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 26, 2026



Le projet proposé par BlueCo, consortium propriétaire du Racing et de Chelsea, a pesé lourd dans la décision du joueur. La trajectoire de plusieurs jeunes talents passés par la Meinau avant de rejoindre le championnat anglais a renforcé l’attractivité de ce plan de carrière aux yeux de Darryl Bakola.

Si l’accord avec le joueur est quasiment acté, les discussions se poursuivent entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et ceux de Strasbourg concernant l’indemnité de transfert. Les modalités financières restent à finaliser, mais sauf retournement de situation, le départ du milieu de terrain marseillais vers l’Alsace devrait être officialisé prochainement.